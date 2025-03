Teddi Mellencamp spricht offen über ihren harten Krebskampf

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus der Reality-TV-Serie Real Housewives of Beverly Hills, hat ihren Fans ein Update zu ihrem Gesundheitszustand gegeben. Noch immer kämpft sie gegen mehrere Hirntumore und hat bereits eine komplizierte Operation hinter sich, bei der vier Tumore entfernt wurden. In mehreren Instagram-Clips berichtete sie nun, dass sie trotz der Tiefpunkte versuche, sich auf positive Momente zu konzentrieren, indem sie sich mit Dingen beschäftige, die ihr Freude bereiten. "Das ist meine Art, Frieden zu finden und mit allem umzugehen", erklärte Teddi in einem Video.

Nach der schweren Operation, die sie über zwei Wochen im Krankenhaus gehalten hatte, steht für Teddi künftig eine intensive Phase der Bestrahlung bevor. Ergänzt wird ihre Behandlung durch Immuntherapien, die alle drei Wochen stattfinden. Offen reflektierte sie über ihre Kämpfe und verriet, dass sie oft Perücken trage, obwohl sie ihren rasierten Kopf an manchen Tagen zeige. "Ich mache, was mich am besten fühlen lässt", informierte sie ihre Follower, um den Umgang mit solchen Unsicherheiten zu normalisieren. In einem Instagram-Video sprach Teddi auch über ihre Strategie, inmitten ihres langen Behandlungsprozesses positiv zu bleiben. Sie betonte, wie wichtig es für sie ist, Dinge zu tun, die ihr Frieden bringen und sie glücklich machen – wie jüngst ihre Teilnahme an einem Pferderennen.

Teddi, die Tochter von Musiker John Mellencamp (73), muss sich seit Jahren mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen. Vor ihrer aktuellen Krebsdiagnose hatte sie bereits 17 Melanome entfernen lassen und dokumentierte ihren Kampf offen, um das Bewusstsein für Hautkrebs zu schärfen. Zuletzt wurden bei ihr mehrere Hirntumore sowie Metastasen in den Lungen festgestellt. Teddi scheint jedoch entschlossen, nicht nur für sich, sondern auch für ihre Familie – inklusive ihrer vier Kinder – zu kämpfen. Ihre über eine Million Follower auf Instagram sind außerdem an ihrer Seite.

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Bekanntheit

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp zeigt ihren vernarbten Rücken, Dezember 2023