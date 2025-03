Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham genießen Ausritt

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) sorgten mit einem romantischen Ausflug am Strand für Aufsehen. Das Paar, das seit April 2022 verheiratet ist, teilte auf Instagram Fotos eines gemeinsamen Ausritts, bei dem sie ihre Zuneigung zueinander kaum zurückhalten konnten. Beide trugen für das Date passende Outfits aus weißen Hemden und Jeans, während sie ihre Zeit bei Sonnenuntergang am Strand sichtlich genossen. "Werde diesen Tag niemals vergessen", kommentierte die Schauspielerin den niedlichen Post mit den Pferden.

Dieser romantische Ausflug ist nur der neueste Stopp ihres Jetset-Lebens. Vor ihrem Abstecher ans Meer erlebten Nicola und Brooklyn einen gemeinsamen Skiurlaub in Frankreich. Dort nahmen sie nicht nur an der Moncler Grenoble Modenschau in Courchevel teil, sondern verbrachten auch Zeit auf den Pisten beim Snowboarden. Kurz danach reisten sie weiter nach London und Genf, bevor Brooklyn wieder seinen geschäftlichen Verpflichtungen nachging. Dabei ließ sich der älteste Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49) sogar den Besuch bei der Paris Fashion Week entgehen, wo seine Mutter ihre neueste Kollektion präsentierte. Er konzentrierte sich stattdessen darauf, seine eigene Marke Cloud 23 zu promoten. Seit vergangenem Jahr vertreibt der 26-Jährige scharfe Soßen.

Im Laufe seines Lebens versuchte Brooklyn schon in so manchen Berufsfeldern sein Glück. Aktuell feilt der Fußballersohn an seiner Formel-E-Karriere und fuhr Anfang März bereits ein paar Runden auf dem Miami International Autodrome. Seine berühmten Eltern stehen dem Ganzen jedoch noch skeptisch gegenüber: "Mein Vater sagte mir, ich soll vorsichtig sein und auch meine Mutter sagte: 'Brooklyn, sei vorsichtig, aber hab Spaß'", plauderte Brooklyn im Gespräch mit The Sun aus.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, 2025

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Fashion Week in Paris

