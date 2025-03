Darum ist es im Netz um Daniela Katzenberger still geworden

Was ist bei Daniela Katzenberger (38) los? In einem Q&A auf Instagram beantwortete ihre Mutter Iris Klein (57) nun eine Frage, die aktuell viele Fans beschäftigt: Warum zeigt sich die Reality-TV-Darstellerin derzeit so selten in den sozialen Medien? Die Antwort ihrer Mama darauf ist ziemlich deutlich: Die zunehmende Negativität im Netz sei ein Hauptgrund. Daniela sei es leid, täglich mit Frust und Hass konfrontiert zu werden. "Das nimmt leider extrem zu und darauf hat man halt irgendwann keine Lust mehr", verriet die Promis unter Palmen-Teilnehmerin.

Daniela gibt ihren Fans zwar noch Einblicke in ihr Leben, jedoch deutlich weniger als vor einigen Jahren. Inzwischen teilt sie eher Updates aus ihrer Sportroutine. Dies tut Daniela wohl auch aus Selbstschutz. "Früher hat man auch nicht seinen ganzen Frust auf Instagram an Personen des öffentlichen Lebens ausgelassen", erklärte Iris in ihrer Instagram-Story. Die Fans ihrer Tochter müssten sich laut ihr aber nicht um sie sorgen. "Ich facetime täglich mit ihr, und es geht ihr gut. Übermorgen ist sie wieder bei mir", beruhigt Iris ihre Community.

Daniela begeistert durch ihre markante Art und ihren Humor seit Jahren ein breites Publikum. Mit ihrer Familie im Rücken, darunter Tochter Sophia (9) und Ehemann Lucas Cordalis (57), hat sie mehrfach bewiesen, dass sie ihren Lebensmut nicht verliert. Doch auch die enge Verbindung zu ihrer Mutter Iris scheint ihr in herausfordernden Zeiten Kraft zu geben – und umgekehrt. Als 2023 die Ehe von Iris und ihrem Mann Peter Klein (57) scheiterte, traf dies auch ihre Liebsten schwer, und sie rückten noch enger zusammen. "Ich habe keinen Papa mehr und Sophia hat keinen Opa mehr", gestand Daniela im Sommer 2023 in ihrer Reality-Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca".

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und Daniela Katzenberger

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis im Oktober 2024

