Gewichtszunahme: Ina von Coupleontour rechtfertigt sich

Ina Borck (28), besser bekannt als Ina von Coupleontour, hat sich nun in einem Instagram-Q&A den Fragen ihrer Follower gestellt. Dabei sorgte eine Frage nach ihrer Gewichtszunahme für viel Aufmerksamkeit. Auf die Botschaft "Kein Hate! Warum nimmst du gerade so krass zu? Du machst doch so viel Sport/Übungen?" reagierte die Influencerin offen und erklärte die Hintergründe ihrer körperlichen Veränderung. Inas Antwort brachte ihre Fans nicht nur zum Nachdenken, sondern gab auch Einblicke in ihren aktuellen Gesundheitszustand und die Herausforderungen ihres Alltags.

Die Social-Media-Bekanntheit setzte an, die Situation ausführlich zu schildern. Sie betonte, dass ihr Stoffwechsel es ihr schwer mache, schlank zu bleiben, und dass dies normalerweise viel Disziplin und Kalorienzählen erfordere. Doch gerade sei Sport für sie nur eingeschränkt möglich, da sie nach einem Schlaganfall weiterhin mit einer Lähmung ihrer linken Körperseite kämpfe. Intensive Trainings wie HIIT-Übungen seien derzeit einfach nicht machbar: "Ich würde sehr gern Hampelmänner machen & Burpees – das geht so leider nicht." Der Fokus liege derzeit vollständig auf ihrer Genesung und der Wiederherstellung ihrer motorischen Fähigkeiten, erklärte Ina weiter und fügte hinzu: "Hoffentlich kann ich irgendwann dann wieder einen Burpee machen."

Schon seit Längerem lässt Ina ihre Follower an ihrem Genesungsprozess und ihrem Alltag teilhaben – eine Zeit, die für die Content-Creatorin alles andere als leicht ist. Neben ihrer körperlichen Erholungsphase muss sie auch seelische Belastungen bewältigen. Ina hatte bereits in der Vergangenheit berichtet, wie sehr die Krebserkrankung ihrer Mutter, die leider inzwischen verstorben ist, sie belastet habe. Die Influencerin, die auf Social Media normalerweise für ihre positive und humorvolle Art bekannt ist, zeigte dabei immer wieder auch die verletzliche Seite ihres Lebens. "Mein Fokus liegt auf meiner Recovery & ich wünsche mir selbst nichts so sehr, wie nicht mehr mit den körperlichen Folgen meiner Infarkte konfrontiert zu sein", schrieb sie in ihrer Story.

