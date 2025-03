Kurz nach Geburt: So süß kuschelt Kim Gloss mit Baby Rosa

Kim Gloss (32) schwelgt voll und ganz im Babyglück! Denn vor wenigen Tagen wurde die Sängerin zum dritten Mal Mama und teilt seither fleißig private Einblicke mit ihren Fans – wie auch jetzt. Auf Instagram veröffentlicht die stolze Mutter einen zuckersüßen neuen Schnappschuss ihrer Tochter. Auf dem Foto kuschelt sich die Kleine in einem rosafarbenen Pyjama an die Brust der Medienpersönlichkeit , während diese ein Selfie mit ihrem Handy macht. "Gute Nacht!", schreibt Kim dazu.

Wie ihre Prinzessin heißt, verriet Kim nur wenige Stunden nachdem diese das Licht der Welt erblickt hatte. "Willkommen Rosa. 20. März 2025 – 3:33 Uhr", verkündete die DSDS-Bekanntheit überglücklich in den sozialen Medien. Obendrein gab es direkt ein goldiges erstes Bild ihrer Tochter: Auf diesem umklammerte sie einen Finger ihrer Mama, während ihr Papa seinen Arm um sie gelegt hatte.

Für Kim und ihren Ehemann Alexander Beliaikin ist Rosa die zweite gemeinsame Tochter. Beide wurden im Juli 2022 bereits Eltern eines Mädchens, das auf den klangvollen Namen Golda hört. Aus ihrer Beziehung mit ihrem Ex Rocco Stark (38) stammt zudem Amelia. Sie kam im Februar 2013 auf die Welt. Der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) und Kim kamen sich 2012 bei ihrer gemeinsamen Teilnahme am Dschungelcamp näher und wurden ein Paar. Mittlerweile hat die Musikerin aber in Alexander ihre große Liebe gefunden, den sie 2015 kennenlernte und 2021 heiratete.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Mann Alexander im Jahr 2021

