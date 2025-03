Nach Nominierung: Auch dieses Normalo-Paar packt die Koffer

Am Ende der fünften Folge beim Sommerhaus der Normalos kommt es bei den Nominierungen zum spannenden Showdown. Wer muss die Show verlassen und verliert damit die Chance auf 25.000 Euro? Im Laufe der Nominierungen geht Vanessa ausgerechnet ihre Verbündeten Sebi und Vikki an, da diese in der Vergangenheit nicht wie abgesprochen Marc und Lucia nominierten, sondern Sophie und Hendrik. Vikki erkennt in diesem Moment: "Krass, ich habe mich getäuscht. [...] Ich hoffe, das zeigt auch der Gruppe, was ihr für Menschen seid." Am Ende wendet sich die Mehrheit gegen die beiden, und nach hitzigen Wortgefechten steht fest: Sebi und Vikki müssen das Sommerhaus verlassen!

Zuvor konnten sich Pärchen in Duellen vor den Nominierungen schützen, was unter anderem dem polarisierenden Paar Maki und Michelle gelang. Dadurch schränkte sich der Personenkreis stark ein – was vor allem Sebi vorab bereits ein ungutes Gefühl gab. Immerhin gab es zwischen ihnen und vor allem Vanessa im Haus Spannungen. Sie schätzte gegenüber Lisa das Paar unter anderem als "manipulativ" ein. "Ich verwette meinen Arsch darauf, dass wir heute die Koffer packen können", meinte Sebi in Anbetracht der Lage zu seiner Partnerin, die ihn zu dem Zeitpunkt noch aufmuntern wollte. Sie betonte ihm gegenüber noch optimistisch: "Ich möchte nicht rausfliegen. Das f***t mich ab."

Sebi und Vikki sind nicht das einzige Pärchen, das die Show in Folge fünf verlassen muss. Ebenfalls raus sind Marc und Lucia. Die beiden konnten sich zu Beginn der Episode in der Exit-Challenge nicht gegen Maki und Michelle durchsetzen. Der Grund dafür war jedoch nicht, dass sie an sich schlechter spielten – Lucias Asthma machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Tatsache, dass ihre Kontrahenten ohne Rücksicht bis zum Ende durchzogen, sorgte für Entsetzen bei den beiden. Lucia betonte: "Das ist so, als hättest du gegen einen gespielt, der nur einen Arm hat. Wir hätten auch abkratzen können und das hätte die nicht gejuckt."

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Sebi und Vikki bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Marc und Lucia, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten

