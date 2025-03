Spoiler: Dieses Normalo-Paar ist nach Exit-Challenge raus

In Folge fünf beim Sommerhaus der Normalos müssen Lucia und Marc gegen Maki und Michelle bei der Exit-Challenge "Spießrutenlauf" antreten. Dabei sollen sie Pfosten aus dem eigenen Bereich tragen und diese im Feld des Gegners aufstellen. Wer als Erstes keinen Pfosten mehr in seinem Bereich hat, gewinnt das Spiel. Wer kann die Challenge für sich entscheiden und wer muss als Verlierer das Haus verlassen? Beide Paare zeigen sich motiviert und kämpfen. Doch Lucia geht die Puste aus: "Keine Chance, ich hab Asthma." Trotz Pause und Marcs Unterstützung schafft sie es nicht mehr zu laufen und betont: "Ich kann nicht mehr." Maki und Michelle ziehen bis zum Schluss durch und gewinnen die Challenge. Damit müssen Lucia und Marc das Sommerhaus verlassen.

Den Sieg gönnen sie ihren Kontrahenten kaum in Anbetracht der Bedingungen. Lucia beschreibt: "Das ist so, als hättest du gegen einen gespielt, der nur einen Arm hat. Wir hätten auch abkratzen können und das hätte die nicht gejuckt." Der Ausgang ist sichtlich überraschend für das selbstbewusste Power-Couple. Noch davor zeigten sie sich siegessicher, als Marc behauptete: "Ja, wir werden heute das Ding auf jeden Fall gewinnen, selbst wenn ich mir jetzt noch die Hand brechen würde. [...] Wir sind besser!" Lucia behauptete zudem, dass sie sportlicher seien – doch am Ende müssen sie die Koffer packen. "Wir konnten keinen Widerstand leisten, weil sie Asthma hat", erklärt sich Marc vor den anderen. Im Sommerhaus sorgt das Ergebnis schließlich für hitzige Diskussionen. "So ein widerliches, ekliges Verhalten", schimpft unter anderem Sophie über die Tatsache, dass die Sieger die Situation "ausnutzten".

Damit sind Lucia und Marc mittlerweile das zweite Paar, welches das Normalo-Sommerhaus verlassen muss. Bereits in Folge zwei schieden Andrea und Manfred aus – jedoch nicht aufgrund eines Spiels oder Nominierungen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Auch wenn sie nur wenig Zeit in der Sendung hatten, ihre Normalo-Mitstreiter kennenzulernen, hat das bodenständige Paar ganz klar ein Favoriten-Duo. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden, wem sie den Sieg gönnen: "Diese Frage können wir ohne zu überlegen rasch beantworten: Sandra und Sascha! Sie sind unsere Lieblingsmenschen."

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

Lucia Preuße und Marc Kleeb von "Das Sommerhaus der Normalos"

"Sommerhaus der Normalos"-Cast Marc, Lucia, Maki und Michelle

