Nicht wie Kim? Leyla Lahouar würde Schwangerschaft nie faken

Stichelt Leyla Lahouar (28) etwa gegen Kim Virginia Hartung (29)? In einer aktuellen Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story wird der Verlobten von Mike Heiter (32) die Frage gestellt, ob sie "wirklich schwanger" sei. Leylas Antwort darauf ist sehr direkt: "Nein, bin ich nicht und ich würde auch nicht so tun, als ob ich es wäre, für Aufmerksamkeit." Einige Fans könnten hinter der Antwort einen Seitenhieb gegen die Ex-Flamme ihres Partners vermuten – ihre Schwangerschaft kaufen Kim nämlich nicht alle ab.

Erst am vergangenen Wochenende heizte Kim die kritischen Stimmen rund um ihre Schwangerschaft an. Als Influencerin gehört es zu ihrem Job, Werbung für Produkte zu machen. Doch dass die Blondine ausgerechnet jetzt ein Lasergerät zur dauerhaften Haarentfernung anpreist, schockiert viele Nutzer. Mehrere Instagram-User merkten an, dass man sich während einer Schwangerschaft von jeglichen Lasergeräten fernhalten soll – so stand es sogar zunächst in den Nutzungshinweisen des Geräts, das Kim bewarb. Dass die Firma daraufhin die Gefahrenhinweise in ihrer Beschreibung abänderte, brachte das Shitstorm-Fass zum Überlaufen. Für viele scheint diese Aktion der Beweis zu sein, dass die Schwangerschaft der Promis unter Palmen-Kandidatin nicht echt ist.

Anfang Februar verkündeten die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Nikola Glumac (29), dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Seitdem häufen sich wieder die Ungereimtheiten: So stiftete Kim unter anderem mit einem Photoshop-Fail Verwirrung, während Nikola die Zweifel befeuerte, als er seiner Liebsten Iberogast von der Apotheke besorgte – ein Medikament gegen Übelkeit, welches nicht für Schwangere geeignet ist.

Joyn / Tan Nian Xing Kim Virginia Hartung bei "Promis unter Palmen", 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

