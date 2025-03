Die Fans zweifeln an Kim Virginia Hartungs Schwangerschaft

Als Influencerin Werbung für verschiedene Produkte zu machen, gehört zum Job dazu – das weiß auch die schwangere Kim Virginia Hartung (29). Allerdings sorgt genau das jetzt richtig für Ärger: Auf ihrem Instagram-Account zeigt die Reality-Bekanntheit stolz, wie sie ihr Lasergerät benutzt, um ihre Armhaare zu entfernen. Usern der Plattform fällt allerdings auf, dass man sich während der Schwangerschaft von jeglichen Lasergeräten fernhalten soll – immerhin steht es so auch in den Nutzungshinweisen des Geräts. Das heizt erneut die Gerüchteküche an: Viele Fans glauben nämlich nicht, dass Kim wirklich schwanger ist, und diese Werbung soll nun ein weiterer Beweis dafür sein.

Aber das ist noch nicht alles: Die Firma des IPL-Geräts ändert daraufhin die Nutzungsbedingungen des Haarentferners. Wo vorher ganz klar gesagt wurde, Schwangere sollten die Anwendung des Geräts vermeiden, heißt es jetzt: "Die Anwendung gilt als vollkommen unbedenklich für Schwangere und das ungeborene Kind." Das versetzt die Fans von Kim in helle Aufregung. "Das ist halt einfach so lächerlich und unprofessionell" und "Man muss sie und das Unternehmen melden, das ist das Allerletzte", schreiben sie empört. Andere meinen: "Wahrscheinlich steckt sie selbst hinter dem Unternehmen" oder auch "Das geht gar nicht! Wenn jetzt irgendeine naive Schwangere das Ding benutzt und dadurch Komplikationen erlebt? So etwas Unverantwortliches habe ich selten erlebt."

Anfang Februar bestätigten Kim und ihr Partner Nikola Glumac (29), dass sie ein Kind zusammen erwarten. Allerdings zweifeln auch schon genauso lange ihre Fans – und sogar einige Kollegen aus dem Reality-TV – an der Schwangerschaft. Grund dafür sind ein Photoshop-Fail vor wenigen Wochen und dass Kim angeblich die falschen Medikamente gegen ihre vermeintliche Morgenübelkeit nimmt. Wie Nikola selbst in seiner Story auf Instagram geteilt hat, nimmt Kim Iberogast, was nicht für Schwangere geeignet ist. Laut den Fans hätte sie das als werdende Mutter doppelt und dreifach überprüfen müssen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, März 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac

