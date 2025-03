Starke Belastung: Samira Yavuz geht es aktuell nicht gut

Auch wenn sie sich wegen der Trennung von ihrem Ehemann aktuell in keiner leichten Situation befindet, gibt Samira Yavuz (31) alles, sich nicht runterziehen zu lassen. Ein weiterer gesundheitlicher Rückschlag bringt sie nun aber doch an ihre Grenzen. In ihrer aktuellen Instagram-Story spricht sie Klartext. "Mir gehts so maximal bescheiden", schreibt sie, nachdem sie ihren Fans mitgeteilt hat, erneut an einer Mandelentzündung zu leiden und erklärt, welche Zusammenhänge sie zu ihrer psychischen Verfassung sieht: "Hatte schon vor einiger Zeit die seelische Bedeutung der Mandelentzündung gelesen und sehe natürlich die aktuelle Situation, in der ich mich befinde."

Eigentlich steckt Samira gerade mitten in ihrem Auszug aus dem gemeinsamen Haus mit ihrem Ex. Dass sie von ihrer Gesundheit nun wieder ausgebremst wird, geht ihr gegen den Strich. "Nervt einfach, dass so viele Dinge von einem Termin zum nächsten geschoben werden müssen, weil ich hier wieder komplett flachliege. Auch das mit der Pause, die mein Körper verlangt, sehe ich. Dennoch wollte ich einfach durchziehen und mich dann nach allem ausgiebig ausruhen und das Tempo anpassen", erklärt sie. Doch auch wenn alles gerade nicht nach Plan läuft, bleibt Samira positiv: "Wie auch immer. Heute ist es kacke, nächstes Jahr sind wir ganz woanders und dann wirds mir richtig gut gehen. Ich weiß das."

Mit ihrer Trennung von Serkan Yavuz (32) sorgte Samira vergangenen Monat bei ihren Fans für eine große Überraschung. Die Gründe dafür erläuterte sie offen. Vonseiten des Realitystars sei es zu mehreren Vertrauensbrüchen gekommen – unter anderem habe der Vater ihrer Kinder sie betrogen. Die zwei hatten sich im Jahr 2021 bei Bachelor in Paradise kennengelernt und ineinander verliebt. Nur wenige Monate später erblickte ihre erste gemeinsame Tochter namens Nova das Licht der Welt. Vergangenes Jahr wurde ihre kleine Schwester Valea geboren.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige