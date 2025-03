Cruz Beckham kuschelt im Sonnenuntergang mit Freundin Jackie

Cruz Beckham (20) und seine Freundin Jackie Apostel genießen aktuell die ländliche Idylle – und die könnte kaum romantischer sein. Das Paar verbrachte diese Woche Zeit im luxuriösen Anwesen von Cruz' Eltern, David (49) und Victoria Beckham (50), in den Cotswolds. Auf Instagram teilte der Promispross ein niedliches Foto von sich und seiner Freundin: Arm in Arm küssten sich Cruz und Jackie vor einem feuerroten Abendhimmel, umgeben von malerischen Feldern.

Die Schnappschüsse sind Teil eines Foto-Dumps, den Cruz im Netz teilte und der ebenfalls Einblicke in sein Leben als Musiker gibt. Neben dem verliebten Pärchenfoto und Bildern von seiner Familie postete er auch Fotos von Musikinstrumenten und Studioequipment. Der 20-Jährige arbeitet aktuell offenbar auf Hochtouren an seiner Musikkarriere. Erst kürzlich sang er seiner Familie den Song "Islands in the Stream" von Dolly Parton (79) und Kenny Rogers vor, was seine Mutter Victoria auf Instagram teilte.

Bereits in der Vergangenheit bewies Cruz' Freundin Jackie, dass sie fest in die Beckham-Familie integriert ist. So verbrachte sie mit Cruz bereits Silvester in Brasilien und Weihnachten im Luxushaus der Beckhams in Miami. Auch bei Victorias Modenschau in Paris war sie anwesend. Das Liebespaar trennt ein Altersunterschied von knapp zehn Jahren, womit sie beweisen: Liebe kennt kein Alter! Im Oktober des vergangenen Jahres machten Cruz und Jackie ihre Beziehung offiziell, nachdem sie mehrfach beim Turteln erwischt wurden.

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham und Jackie Apostel im März 2025

Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham und Jackie Apostel, Sänger

