Diese Show reizt Normalo-Sommerhaus-Paar Sophie und Hendrik

In der Show Das Sommerhaus der Normalos sorgen Sophie und Hendrik bereits für beste Unterhaltung bei den Zuschauern. Doch kann sich das polarisierende Paar auch vorstellen, bei weiteren Reality-TV-Formaten am Start zu sein? Im Interview bei dem Podcast "Blitzlichtgewitter" stehen die beiden Rede und Antwort. Dabei enthüllen sie, dass "Stranger Sins" für sie keine Option sei, aber Temptation Island vielleicht denkbar wäre. "Tatsächlich habe ich zu Hendrik gesagt: 'Ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Ich wüsste, dass ich dir zu 100 Prozent treu wäre.' Und Hendrik hat gesagt, er weiß nicht, ob er mir treu sein kann."

Nanu? Das muss die Reality-TV-Teilnehmerin direkt ausführlicher erklären. Er meinte laut seiner Partnerin: "Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich zwei Wochen nur mit hübschen Frauen unterwegs bin, die mich den ganzen Tag begehren." Er wirft dabei mit einem Augenzwinkern ein: "Das ist das, was ich zu Hause nicht kriege." Er habe eben eine ähnliche Erfahrung noch nie gemacht – zwar sei er noch nie fremdgegangen, doch könne er die Situation vorab nicht einschätzen. Wenn es tatsächlich so weit käme, stellt Sophie schon einmal klar: "Ich würde ihm so was von den Hund wegnehmen."

Genug Action und Nervenkitzel bekommen die beiden auf jeden Fall schon im Sommerhaus. Seit Beginn der Show sind die Gemüter aufgeheizt – vor allem, wenn es um Kandidatin Vanessa geht. In Folge vier saß sie beispielsweise auf der Terrasse mit ihren Mitbewohnern und lachte herzlich, was Hendrik absolut auf die Nerven ging. "Hör mal bitte auf mit diesem gekünstelten Lachen, es nervt mich so", forderte er und äffte seine Mitbewohnerin nach. Die zwei zickten sich daraufhin eine Weile an, bis Hendrik verzweifelt den Tisch verließ.

RTL Sophie und Hendrik, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten, 2025

RTL Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin

