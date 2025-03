Normalo-Sommerhaus-Hendrik verbietet Vanessa das Lachen

Im Sommerhaus der Normalos sind die Gemüter aufgeheizt – selbst Kleinigkeiten können das Fass zum Überlaufen bringen. Das bekommt Vanessa in Folge vier zu spüren. Die 28-Jährige sitzt auf der Terrasse mit ihren Mitbewohnern beisammen und lacht herzlich. Für Hendrik ist das mehr, als er ertragen kann. "Hör mal bitte auf mit diesem gekünstelten Lachen, es nervt mich so", stöhnt er genervt und äfft sie nach. Vanessa fällt aus allen Wolken: "Mir wird das Lachen verboten, das ist wirklich zu krass." Die beiden zicken sich eine Weile an, bis Hendrik kopfschüttelnd den Tisch verlässt. "Ich mag dich einfach nicht. Ich würde dir das am liebsten den ganzen Tag sagen", stellt der Klempner fest.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hendrik und seine Freundin Sophie mit der aufstrebenden Influencerin anecken. Für Vanessa ist klar, woher Hendriks wütende Ausraster stammen – Neid. "Das sind einfach Sticheleien, das sind unnötige Provokationen. Krass, ich saß da und hab gelacht und hab dich getriggert. Das zeigt, du schaust irgendwo zu mir hoch", erklärt sie ganz gelassen. Hendrik beneide sie so sehr, dass er sie beleidigen müsse. Auch Vanessas Freund Richard ist sich sicher: "Er kann nicht mehr argumentieren, deswegen wird er beleidigend."

Für Vanessa ist die Zeit im Sommerhaus keine leichte – immer wieder muss sie harte Beleidigungen der anderen Bewohner einstecken. So hatte Hendrik schon in Folge zwei komplett die Fassung verloren und Vanessa vor versammelter Truppe als "bodenloseste Frau" und "Stück Schei*e" bezeichnet. Besonders hart traf sie jedoch, dass Richard sie in dieser Situation nicht verteidigt hatte. "Alle reiten auf mir rum und du schaust einfach nur zu", beschwerte sie sich unter Tränen bei ihrem Freund.

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Sophie und Hendrik, "Das Sommerhaus der Normalos" 2025

RTL Richard und Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

