Fake-Trennungsgerüchte: Samira Yavuz bricht in Tränen aus

Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira" aus tiefstem Herzen über die schwersten Momente ihres aktuellen Lebensabschnitts gesprochen. Die Reality-TV-Darstellerin, die sich derzeit mitten in der Trennung von Ehemann Serkan Yavuz (32) befindet, sprach unter Tränen über die Vorwürfe, die sie online erhält. "Die größte Kritik, die ich momentan einstecke, ist, dass es Leute gibt, die behaupten, dass diese Trennung ein Fake ist und nur der PR dient", offenbarte sie emotional. Samira, die ihre Gefühle offenlegt, erklärte, wie sehr sie unter den Kommentaren leide, besonders in einer Zeit, die sie als "Hölle" beschreibt: "Das tut so weh und das sind so dumme Kommentare."

Neben der Thematisierung der Vorwürfe nutzt Samira ihren Podcast jedoch auch, um über die persönlichen Herausforderungen der Trennung zu sprechen. Sie kündigte an, intime Fragen zu beantworten und ihre besondere Herangehensweise an das Thema offen zu teilen. Statt einer vermeintlich typischen Trennung, bei der keinerlei Kontakt mehr bestehen würde, schildert sie, dass jede Situation individuell sei. So wolle sie ehrlich zeigen, wie sie mit allen Themen rund um die Trennung umgeht, auch wenn das weitere Kritik nach sich ziehen könnte. "Ich würde hier nicht ausziehen und mir diesen Stress antun, wenn das alles nicht so ernst wäre", betonte sie mit Nachdruck.

Samira hatte die Beziehung zu Serkan 2021 bei Bachelor in Paradise begonnen. Zusammen haben sie zwei kleine Töchter, Nova und Valea, die im Fokus ihres Lebens stehen. In einem früheren Statement machte sie die Hauptgründe für die Trennung öffentlich und erwähnte Vertrauensbrüche. Momentan kämpft sie neben ihrer emotionalen Belastung auch mit gesundheitlichen Rückschlägen wie einer schweren Mandelentzündung, was ihren Umzug zusätzlich erschwert. Doch sie zeigte sich trotzdem in ihrer Instagram-Story optimistisch: "Heute ist es kacke, nächstes Jahr sind wir ganz woanders und dann wird's mir richtig gut gehen."

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige