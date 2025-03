Harry und Meghan lassen Gerüchte über Diana-Doku dementieren

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) sollen von Netflix das Angebot erhalten haben, einen dreiteiligen Dokumentarfilm über Prinzessin Diana (✝36) zu produzieren. Wie die britische Zeitung The Express berichtet, würde die Serie, die angeblich 2027 – zum 30. Jahrestag ihres tragischen Todes – veröffentlicht werden soll, Harry nicht nur als Co-Produzent, sondern auch als Erzähler und Moderator zeigen. Laut einer Quelle aus Los Angeles sei die Idee, dass Harry persönliche Einblicke in das Leben der "Königin der Herzen" gewährt und gleichzeitig ihre Bedeutung als kulturelles und soziales Symbol untersucht. Ein Sprecher der Sussexes dementierte die Existenz eines solchen Projekts gegenüber dem Independent jedoch als "nicht wahr".

Bereits in der Vergangenheit hatten Harry und sein Bruder William (42) ähnliche Verfilmungen umgesetzt, etwa die Dokumentationen "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" sowie "Diana, 7 Days", die 2017 – also zwanzig Jahre nach ihrem Tod – erschienen. Die potenziellen Pläne einer neuen Serie könnten für Harry eine Verbindung zwischen seiner persönlichen Geschichte und Diana als öffentlicher Figur schaffen. Das mögliche neue Projekt könnte aber auch helfen, den Netflix-Deal mit Harry und Meghan zu verlängern, dessen Zukunft Berichten zufolge durch schwache Zuschauerzahlen ihrer übrigen Produktionen ungewiss ist.

Prinz Harry hat in der Vergangenheit oft betont, dass er seine Mutter in allem, was er tut, ehrt. In seiner Autobiografie "Spare" offenbarte Harry bewegende Details über seine Trauer – darunter, dass er sich lange Zeit einredete, Diana habe ihren Tod nur vorgetäuscht. Eine weitere Doku über Diana könnte Harrys tiefe Bindung zu ihr erneut reflektieren und zugleich eine Möglichkeit bieten, ihre Geschichte einer neuen Generation nahezubringen. Ob das dokumentarische Vorhaben Realität wird, bleibt abzuwarten – genauso wie die Frage, ob es gegebenenfalls zu einer Annäherung zwischen Harry und seiner royalen Familie beitragen könnte.

Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

Getty Images Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz Harry, im Jahr 1995

