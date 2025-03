Iris verrät: Darum trägt Daniela Katzenberger keinen Ehering

Ist bei Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57) alles in Ordnung? In einer Frage-Antwort-Runde in der Instagram-Story von Danielas Mama Iris Klein (57) wenden sich die Fans besorgt an den Realitystar: "Weißt du, wieso Daniela ihren Ehering nicht trägt?" Iris weiß Bescheid – und beruhigt damit auch ihre Follower. "Weil sie Angst hat, ihn zu verlieren, und weil er beim Training einfach stört. Ich hoffe, du kannst jetzt wieder besser schlafen. Es ist alles in bester Ordnung", erklärt sie.

Tatsächlich trägt Daniela auf ihren jüngsten Social-Media-Beiträgen das besondere Schmuckstück nicht an ihrem Finger. Jedoch passt die Erklärung ihrer Mutter gut: Die Katze ist nämlich im absoluten Fitnessfieber. Durch ihren straffen Sport- und Ernährungsplan ist sie inzwischen in Topform – und das teilt sie auch gerne mit ihrer Community. "Ich bin so stolz. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal stolz auf mich bin, obwohl ich immer das Gefühl habe, dass das voll arrogant klingt... Aber doch! Ich bin verdammt stolz auf mich", schwärmte sie zu einem Schnappschuss in einem knappen schwarzen Bikini in ihrer Instagram-Story.

Dass sie im Netz nicht mehr so viel von ihrem privaten Familienleben mit Lucas und der gemeinsamen Tochter Sophia teilt, heiße nicht, dass etwas nicht stimme. Die beiden TV-Stars sind bereits seit neun Jahren verheiratet – und nach wie vor superglücklich. Auch die Nachfrage, warum es um die Blondine in den vergangenen Monaten ziemlich ruhig geworden ist, beantwortet ihre Mutter Iris auf Social Media: Daniela sei es leid, täglich mit Frust und Hass konfrontiert zu werden. "Das nimmt leider extrem zu und darauf hat man halt irgendwann keine Lust mehr", verrät die Promis unter Palmen-Teilnehmerin.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Dezember 2024

