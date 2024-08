Dani Katzenberger feiert Lucas' Geburtstag mit Knutschfoto

Daniela Katzenberger (37) und Lucas Cordalis haben allen Grund zu feiern: Der Musiker wird heute 57 Jahre alt! Anlässlich seines Ehrentags teilt seine Ehefrau ein verliebtes Knutsch-Foto der beiden auf Instagram. "Happy Birthday mein Schatz, du geiler DILF", schreibt der TV-Star unter das Bild und spielt mit dieser Abkürzung wohl darauf an, wie anziehend sie ihren Schatz auch nach acht Jahren Ehe noch findet. Das bestätigen auch ein paar der Hashtags, die die Kultblondine hinzufügt: "hotasf*ck" oder "geilergrieche".

In Lucas (57) hat die Katze die Liebe ihres Lebens gefunden – das zeigt sie auch gerne! Auch vor intimen Einblicken in ihr Beziehungsleben schreckt sie dabei nicht zurück. Vor Kurzem plauderte sie im Interview mit Bild ganz offen über das Sexleben des Ehepaares – anlässlich der neu geschöpften Sportbegeisterung der 37-Jährigen sei das nun nämlich auf einem ganz neuen Level: "Lucas und ich sind wieder wie 20. Das ist ein bisschen wie frisch verliebt sein, weil wieder mehr geht [...]. Jetzt bin ich die Kamasutra-Katze und nicht mehr die Kartoffelchips-Katze."

Seit zehn Jahren gehen die Auswanderer bereits gemeinsam durchs Leben – 2015 krönte die Geburt von Töchterchen Sophia (8) ihr Liebesglück. Im Gegensatz zu vielen anderen Promi-Ehen scheint die Beziehung der beiden äußerst harmonisch und frei von Skandalen zu sein. Doch wie halten sie ihre Ehe im Alltag am Laufen? Wie die Social-Media-Bekanntheit in der Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" verriet, sei es beiden extrem wichtig, füreinander attraktiv zu bleiben: "Lucas findet mich am geilsten, wenn ich mich am geilsten finde. Das ist unser Ehegeheimnis. Ich finde mich geil, er findet mich geil."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Geburtstagsgruß von Daniela an ihren Ehemann? Sehr süß und lustig! Ich finde ihn etwas unangebracht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de