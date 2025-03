Jennifer Aniston bringt bald ein Kochbuch für Kinder heraus

Jennifer Aniston (56) hat aufregende Neuigkeiten verkündet: Die Schauspielerin bringt ein Kinderkochbuch mit dem Titel "Cook With Clydeo" auf den Markt. Wie sie People verriet, richtet sich das Buch nicht nur an Kinder und ihre Eltern, sondern enthält auch Rezepte für Hunde. Denn Clydeo ist ein animierter Hund, der von Jennifers realem Hund Clyde inspiriert wurde. Das Werk mit Illustrationen des Animationsstudios Invisible Universe wird im Herbst von HarperCollins veröffentlicht und beinhaltet 35 Rezepte, die einfach und kinderfreundlich sind – darunter Highlights wie "Easy Enchilada Bites" und "Clydeo's Legendary Lasagna". Jennifer erklärte: "Die Rezepte sind einfach, aber lecker, und ich hoffe, Familien haben Spaß daran, gemeinsam diese Gerichte auszuprobieren."

"Cook with Clydeo" ist Teil einer Serie, die insgesamt vier Bücher umfasst. Die Figur wurde erstmals auf dem Instagram-Account der "Friends"-Darstellerin vorgestellt. Ihr erstes Buch der Reihe, "Clydeo Takes a Bite Out of Life", erschien im letzten Jahr und soll bald durch die Titel "Clydeo Versus Peanut Butter" und "Clydeo Makes a Friend" ergänzt werden. Parallel startete die Schauspielerin "The Clydeo Fund", das Tierrettungsorganisationen weltweit zugutekommt. Jennifer erklärte, dass sie damit Menschen motivieren will, selbst kleinste Beträge zu spenden, um in Not geratenen Tieren zu helfen.

Jennifer, die sich seit Jahren öffentlich für Tierschutz einsetzt, teilt regelmäßig Geschichten von Rettungshunden auf Instagram und engagiert sich leidenschaftlich dafür, ihre Reichweite für gute Zwecke zu nutzen. "Wenn nur ein Hund dadurch ein Zuhause findet, war es all die Mühe wert", erklärte sie einst. Mit dem neuen Kochbuch will sie nun Familien und Kinder ermutigen, gemeinsam aktiv zu sein und dabei einen spielerischen Zugang zum Kochen und zur Tierliebe zu finden.

Instagram / jenniferaniston Jennifer Anistons Hunde Lord Chesterfield und Clyde

Instagram / jenniferaniston Instagramfoto von Jennifer Aniston mit Hund Dolly

