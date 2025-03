Natascha Ochsenknecht reflektiert ihre Scheidung von Uwe

2012 endete die Ehe von Natascha (60) und Uwe Ochsenknecht (69). Das Ehe-Aus war auch für die Kinder der Schauspieler – Wilson (35), Jimi Blue (33) und Cheyenne (24) – hart. Besonders die Jüngste der Ochsenknecht-Kinder litt sehr. Und bei diesem Gedanken blutet Nataschas Herz auch 13 Jahre nach der Scheidung noch. "Natürlich habe ich gesehen, wie mein Kind leidet. Ich möchte, dass meine Kinder glücklich sind, und manchmal geht das leider anders aus", berichtet sie gegenüber Gala.

Uwe soll seit der Trennung kein gutes Verhältnis zu seinen Kindern haben – und auch mit Natascha sei es schwierig. Die Influencerin wünscht sich, es wäre anders, wie sie weiter im Interview gesteht: "Ich hätte mir auch eine Patchworkfamilie gewünscht, das ist ganz klar, aber da gehören ja noch mehrere Leute dazu. Ich habe mein Bestes gegeben, und es ist halt leider anders gekommen." Weiter ins Detail geht sie nicht.

Bereits im vergangenen Juli deutete die Diese Ochsenknechts-Darstellerin an, dass sie nicht unbedingt das beste Verhältnis zu ihrem Ex-Mann pflege. "Ich finde es großartig, wenn Paare das hinbekommen. So toll für die Kinder. Chapeau! Es gibt aber auch Paare, da gönnt der eine dem anderen noch nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln", deutete sie damals auf Instagram an. Auch mit Uwes zweiter Frau Kiki Viebrock soll es eher kompliziert sein.

Getty Images Uwe und Natascha Ochsenknecht, September 2006

AEDT/ ActionPress Natascha Ochsenknecht, Model

