Samira Yavuz trennte sich am Tag vor der Brautkleidanprobe

Samira Yavuz (31) hat offen über den Tag gesprochen, an dem ihre Beziehung zu ihrem Ehemann Serkan Yavuz (32) endgültig zerbrach. In ihrem Podcast "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira" offenbarte die Reality-TV-Darstellerin, dass der 31. Januar, der eigentlich ein freudiger Tag werden sollte, für sie zum Wendepunkt geworden sei. "Ich hätte am nächsten Tag meine Brautkleidanprobe gehabt. Da ist meine Welt auf einmal gekippt", verriet sie. Mit einem "lauten Knall" sei alles auf den Tisch gekommen, und die Trennung habe sie völlig unerwartet getroffen. Für Samira folgten Tage voller Schmerz und Zurückgezogenheit.

In den darauffolgenden Wochen habe sie versucht, stark zu bleiben, vor allem für ihre beiden Kinder, doch die emotionale Belastung sei geblieben. Samira erklärte, dass sie ihre eigenen Gefühle immer wieder unterdrückt habe, um einen klaren Kopf zu bewahren. Doch diese Strategie barg Risiken: Sie sprach offen darüber, dass die unausgelebten Emotionen schließlich zu gesundheitlichen Rückschlägen geführt hätten wie erneuten Mandelentzündungen und einem "Mental Breakdown". Samira schilderte, dass sie sich in einem Teufelskreis befunden habe: "An dem Punkt, an dem ich eigentlich meine Emotionen hätte aufarbeiten müssen, habe ich angefangen, sie zu verdrängen und das alles von mir wegzuschieben", gab die ehemalige Sommerhaus-Gewinnerin in ihrem Podcast offen zu.

Bereits in der Vergangenheit hatte die zweifache Mutter keinen Hehl daraus gemacht, wie hart die Trennung für sie gewesen sei. Grund für das Ehe-Aus sei laut Samiras Aussagen Serkans Untreue. "Eine Sache, die schon fast normal ist, in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert", gestand sie im Februar ebenfalls in ihrem Podcast. Das einstige Traumpaar lernte sich 2021 bei der Datingshow Bachelor in Paradise kennen und verliebte sich. Kurz darauf kam ihre erste gemeinsame Tochter Nova zur Welt, gefolgt von Schwesterchen Valea im vergangenen Jahr.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige