Samira Yavuz verrät: Serkan schläft nach Trennung im Keller

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) gibt im Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" Details über das Zusammenleben mit ihrem Ex-Mann Serkan Yavuz (32) preis. Obwohl die Trennung offiziell seit dem 31. Januar besteht, leben die beiden weiterhin unter einem Dach, um für ihre gemeinsamen Kinder präsent zu sein. Samira erklärt, dass Serkan im Keller schlafen würde, während er ansonsten fast überall im Haus frei agieren könne. "Er hat oben sein Ankleidezimmer, sein Bad, aber ja, er schläft im Keller. Das ist auch in Ordnung", schildert sie.

Samira betont im Podcast, dass die Wohnsituation für beide anfangs eine Herausforderung gewesen sei. Direkt nach der Trennung habe es eine Phase gegeben, in der Serkan eine Zeit lang ausgezogen sei. Diese Distanz sei wichtig gewesen, damit beide die Trennung verarbeiten konnten. Danach sei die aktuelle Lösung gefunden worden – aber nur vorübergehend, bis Serkan in eine eigene Wohnung zieht. Bis dahin würden sich die beiden Eltern in der Kinderbetreuung abwechseln und versuchen, ein harmonisches Umfeld für ihren Nachwuchs zu schaffen.

Das Paar, das durch Reality-TV-Formate wie Bachelor in Paradise bekannt wurde, galt lange als Vorzeigepaar. Nach der Hochzeit und der Familiengründung schien ihr Leben perfekt, bis sie sich Anfang dieses Jahres plötzlich trennten. Nun legen sie den Fokus auf ihre gemeinsamen Kinder und pflegen trotz Beziehungsende ein respektvolles Miteinander – auch wenn dies nicht immer leicht fällt. In ihrem Podcast enthüllte Samira zuletzt, wie das Zusammenleben abläuft: "Man hat immer noch so dieses Eingespielte wie vorher. Nur jetzt ist es halt so, dass man öfter mal denkt: 'Du kannst mich mal!' – und dann lebt man wieder normal weiter."

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

