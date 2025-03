Schon im Mai: Miley Cyrus kündigt neues Album an

Pop-Ikone Miley Cyrus (32) hat große Neuigkeiten für ihre Fans: Am 30. Mai erscheint ihr neues Album "Something Beautiful". Mit 13 Originalsongs wird es das neunte Studioalbum der Sängerin, die damit erneut ihre künstlerische Vielfalt unter Beweis stellen möchte. In einem auf Instagram veröffentlichten Post präsentiert Miley auch das eindrucksvolle Cover, das sie in einem Vintage-Kostüm des legendären Modedesigners Manfred Thierry Mugler (✝73) zeigt. Die extravagante Optik ist ein Vorgeschmack auf das, was die Hörer erwartet: laut Miley ein hypnotisierendes und glamouröses Werk.

"Something Beautiful" wird über Columbia Records veröffentlicht und ist in den USA bereits vorbestellbar – inklusive limitierter Vinyl-Editionen und zwei Deluxe-Boxsets mit Sammlerstücken. Miley übernahm die Produktion des Albums zusammen mit dem kanadischen Produzenten Shawn Everett. Inspiration für das Album fand die Sängerin in dem Album "The Wall" von Pink Floyd sowie dem dazugehörigen Musikdrama, das sie schon als Teenager beeindruckt habe. Im Gespräch mit Harper's Bazaar erzählte sie kürzlich, dass sie sich durch den Kultfilm nicht nur künstlerisch, sondern auch emotional verbunden fühle. "Meine Idee war es, 'The Wall' zu machen, aber mit besserer Garderobe, mehr Glamour und voll von Popkultur", so Miley.

Miley beweist sich also erneut als kreative Powerfrau. Ihr letzter großer Erfolg war das Album "Endless Summer Vacation" aus dem Jahr 2023. Trotz des aktuellen Rechtsstreits wegen ihres Hits "Flowers" lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit der Veröffentlichung von "Something Beautiful" setzt die Sängerin einen weiteren Meilenstein und dürfte ihre Fans mit einer außergewöhnlichen visuellen Präsentation begeistern.

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus bei den Grammy Awards in Los Angeles, 2024

