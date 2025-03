Miley Cyrus kann Urheberrechtsklage wohl nicht abweisen

Miley Cyrus (32) steht weiterhin wegen ihres 2023er-Hits "Flowers" vor Gericht – und es sieht nicht gut aus für die Sängerin: Das Unternehmen Tempo Music Investments, das Teile der Rechte an Bruno Mars' (39) Song "When I Was Your Man" aus dem Jahr 2013 besitzt, behauptet, dass "Flowers" "markante Ähnlichkeiten" zu Brunos Ballade aufweise. Diesen Vorwurf stritt die Sängerin bisher vehement ab und setzte ihr Team darauf an, die Klage abzuweisen. Der Versuch, sich dem Vorwurf auf diese Weise zu entziehen, sei jetzt allerdings laut People von einem Gericht abgelehnt worden: Ihr Anwaltsteam habe das Konzept von "exklusiven Rechten" falsch ausgelegt, so der Richter.

Tempo Music Investments hatte Miley und ihre Mitautoren Michael Pollack und Gregory Hein sowie Sony Music Publishing ursprünglich im September 2023 verklagt. Der Vorwurf: "Flowers" würde zahlreiche musikalische und lyrische Elemente von "When I Was Your Man" kopieren. Im November 2024 startete Mileys Team schließlich den Versuch, die Klage abzuweisen – mit der Argumentation, dass Tempo Music Investments keine ausreichende Rechtsgrundlage habe. Der Richter widersprach dieser Auffassung jetzt allerdings und erklärte, dass das Unternehmen durch den Erwerb der Rechte des Mitautors Philip Lawrence automatisch Mitinhaber der exklusiven Rechte sei. Laut einem Statement von Alex Weingarten, dem Anwalt von Tempo Music Investments, sei man zuversichtlich, die Klage gegen die "Wrecking Ball"-Sängerin damit erfolgreich abschließen zu können.

Miley selbst äußerte sich bisher nicht persönlich zu den Vorwürfen. Ihr Hit "Flowers" war ein weltweiter Erfolg und landete 2023 innerhalb kürzester Zeit auf Platz eins der Billboard-Charts. Die Grammy-nominierte Sängerin hat in der Vergangenheit mehrfach offen über ihre kreative Unabhängigkeit gesprochen und betont, wie viel Herzblut sie in jedes ihrer Projekte stecke. Ihre Songs seien oft von ihrem eigenen Leben inspiriert – so auch "Flowers": Der Song, der vielerorts als Hymne der Selbstliebe gefeiert wurde, beziehe sich laut Miley inhaltlich auf ihre Trennung von Ex-Mann Liam Hemsworth (35).

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruno Mars, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth, Miley Cyrus, 2010

Anzeige Anzeige