Das waren die schönsten Red-Carpet-Looks der Grammys 2025

Die Grammy Awards lockten am Sonntag die größten Stars der Musikbranche nach Hollywood. Neben den erfolgreichsten Songs des Jahres sorgen vor allem die Outfits des Abends für Schlagzeilen. Taylor Swift (35) überraschte ihre Fans mit einem roten Minikleid. Ihre langen Beine verzierte sie mit einer Kette, an der ein goldenes "T" baumelte. Sabrina Carpenter (25) begeisterte die Fotografen in einer eisblauen Robe, die an der Taille mit Federn geschmückt war – dabei war der größte Hingucker der XXL-Rückenausschnitt. Newcomer Chappell Roan (26) bot den Zuschauern einen gewagten Look. Die "Pink Pony Club"-Interpretin trug ein Ballkleid, auf dem ein Gemälde von Edgar Degas abgebildet war. Dazu kombinierte sie ein theatralisches Make-up, lange Handschuhe und einen bunten Kopfschmuck.

Auch Beyoncé (43) präsentierte ein echtes Highlight. Die "Album des Jahres"-Gewinnerin zeigte sich in einem hautengen, goldenen Kleid, das von einem weißen Muster durchzogen war. Töchterchen Blue Ivy Carter (13) machte ihrem Namen alle Ehre und strahlte in einem marineblauen Kleid neben ihrer Mutter. Jay-Z (55), der momentan aufgrund von schwerwiegenden Anschuldigungen in der Kritik steht, begleitete seine Familie in einem schlichten, schwarzen Anzug.

Für weniger Begeisterung sorgte Bianca Censori (30). Die Ehefrau von Kanye West (47) trug bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich erst einen Fellmantel, den sie aber rasch auszog. Darunter offenbarte sie ein transparentes Kleid, das keinen Teil ihres Körpers der Fantasie überließ. Der Ex-Mann von Kim Kardashian (44) zeigte sich währenddessen in einer schwarzen Jeans und einem passenden T-Shirt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter bei den Grammys 2025

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Collage: Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

Anzeige Anzeige