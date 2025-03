Ist in Nikolas Story etwa Kim Virginias Babybauch zu sehen?

Die Spekulationen rund um Kim Virginia Hartungs (29) Schwangerschaft laufen auf Hochtouren. Nicht alle kaufen dem Realitystar ab, wirklich ein Baby zu erwarten. Immer wieder stoßen Fans auf Ungereimtheiten, während Kim selbst sich in Schweigen hüllt. In seiner Instagram-Story teilt ihr Partner Nikola Glumac (29) nun aber eine Aufnahme, auf der doch tatsächlich ein Baby-Bäuchlein zu erahnen ist! In kurzen engen Shorts und einem engen Top steht Kim seitlich zur Kamera – ihr Bauch zeigt eine deutliche Wölbung.

Das Bild ist wohl längst noch kein Beweis – um wirklich einen Babybauch zu identifizieren, ist die Wölbung noch viel zu klein. Außerdem teilte die Promis unter Palmen-Kandidatin noch vor wenigen Wochen Bikini-Aufnahmen, auf denen ihr Bauch superflach und durchtrainiert war. Ob die aktuelle Aufnahme die Gemüter der Follower vorerst etwas beruhigen wird, bleibt daher abzuwarten. Zuletzt bekam Kim einen regelrechten Shitstorm, nachdem sie zuerst ein Lasergerät und anschließend noch einen Detox-Tee auf Social Media beworben hatte – beides Produkte, die in einer Schwangerschaft nicht genutzt werden sollten. "Das geht gar nicht! Wenn jetzt irgendeine naive Schwangere das Ding benutzt und dadurch Komplikationen erlebt? So etwas Unverantwortliches habe ich selten erlebt", wüteten die Nutzer.

Dass sie ein gemeinsames Baby erwarten, verrieten Nikola und die 29-Jährige Anfang Februar auf Instagram. "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch, wir sind schwanger", erzählte die Beauty mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Bereits einige Zeit deutete Kim immer wieder Symptome einer Schwangerschaft an – und machte sogar vor laufender Kamera einen Test. "Jetziger Stand ist, dass ich eine Zwischenblutung hatte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt meine Periode war und ich jetzt sowieso meine Antwort habe oder eben eine Zwischenblutung. Wir machen jetzt einfach sicherheitshalber einen Test", erzählte die Blondine auf Instagram, während sie auf das Ergebnis wartete.

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung in einer Instagramstory von Nikola Glumac

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

