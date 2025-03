Nikola Glumac ist wegen seiner Tattoos ein Star in Dubai

Ob die Ganzkörpertattoos von Nikola Glumac (29) nun den persönlichen Geschmack treffen oder nicht – eins muss man ihm lassen: Egal, wo er hingeht, zieht er die Blicke auf sich. So auch in seiner Wahlheimat Dubai. Seine Freundin Kim Virginia Hartung (29) hatte zu Beginn jedoch Bedenken, wie die Menschen in den Emiraten auf die Körperkunst reagieren würden. Nun weiß sie aber: "Alles Pustekuchen!" In ihrer Instagram-Story verrät sie: "Er ist so was wie ein Superstar hier. [...] Da kommen einfach Emiratis ganz oft zu ihm und wollen Bilder machen und sind so nett. [...] Die feiern das total."

Bevor Nikola zu ihr nach Dubai gezogen ist, habe die Beauty viele Nachrichten zu diesem Thema bekommen. Ihre Fans warnten sie, dass Nikolas Look dort nicht gut ankommen könnte – und verunsicherten sie damit extrem. Schließlich habe sie sich selbst Sorgen gemacht und sich gefragt: "Was wird passieren? Wird er irgendwie ausgeschlossen?" Die Erfahrung habe aber nun gezeigt, dass die Sorgen unbegründet waren. "Da sieht man mal wieder: Immer aufs eigene Bauchgefühl hören", betont sie und erzählt von ihren eigenen Erfahrungen, dass die Menschen in Dubai stets superoffen und freundlich seien.

In Deutschland hingegen erlebte der einstige Temptation Island-Kandidat schon ziemlich unschöne Situationen wegen dieses Themas. Die vergangenen Wochen verbrachte das Paar wegen ein paar wichtiger Termine in der Bundesrepublik, im Fitnessstudio kam es dann zu einer unangenehmen Begegnung für den 29-Jährigen. "So ein Typ hat mich brutal angeschrien. Ich habe normal trainiert und dachte: 'Was ist jetzt los?' Und dann habe ich meine Kopfhörer abgenommen und er hat mich wieder angeschrien und sagte zu mir: 'Wie konntest du dir so etwas antun? Wie geht das? Das geht gar nicht. Warum hast du dir so viele Tattoos stechen lassen?", schilderte Nikola auf Instagram.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im März 2025

