Wegen der Tattoos: Nikola Glumac wurde "brutal angeschrien"

Nikola Glumac (29) machte eine Begegnung, auf die er wohl lieber verzichtet hätte. Der Realitystar befindet sich derzeit aufgrund wichtiger Termine in Deutschland und wollte eigentlich nur entspannt trainieren gehen. Im Fitnessstudio traf er jedoch auf einen Mann, der ein Problem mit den vielen Tätowierungen des Temptation Island-Stars zu haben schien. "So ein Typ hat mich brutal angeschrien. Ich habe normal trainiert und dachte: 'Was ist jetzt los?' Und dann habe ich meine Kopfhörer abgenommen und er hat mich wieder angeschrien und sagte zu mir: 'Wie konntest du dir so etwas antun? Wie geht das? Das geht gar nicht. Warum hast du dir so viele Tattoos stechen lassen?'", schildert er auf Instagram.

Für den 29-Jährigen seien die Anfeindungen des Mannes der "Schock meines Lebens" gewesen. Er habe versucht, sich zu rechtfertigen – sei damit jedoch auf taube Ohren gestoßen, denn seine Körperkunst sei weiter als "ekelhaft" und "widerlich" bezeichnet worden. In seiner neuen Wahlheimat Dubai, in die Nikola vor wenigen Monaten für seine Freundin Kim Virginia Hartung (29) auswanderte, sei ihm dies noch nie passiert. "In Dubai habe ich gar keine Probleme damit, dass jemand mich angegriffen oder angeschrien hat", erzählt der einstige Prominent getrennt-Kandidat und fügt hinzu: "Ganz im Gegenteil, sie haben mir so schöne Komplimente gemacht und waren so freundlich. Es sollte keine Rolle spielen, wie jemand aussieht."

Dabei liefen die vergangenen Tage in Deutschland eigentlich ganz gut für Nikola. Wie er und die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin im Netz verrieten, durfte der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat sogar kürzlich die Eltern seiner Partnerin kennenlernen – was laut Kims eigener Aussage sonst "selten bis gar nicht" passiert. Trotz anfänglicher Nervosität lief die erste Begegnung mit der Familie der 29-Jährigen aber wie erhofft. "Wir lassen jetzt alle zusammen den Abend ausklingen und quatschen uns die Seele aus dem Leib. Bisher läuft alles ganz supi", berichtete die Beauty & The Nerd-Bekanntheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Anzeige Anzeige