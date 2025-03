Realitystar Katie Thurston reflektiert harten Krebs-Kampf

Katie Thurston, bekannt aus den US-TV-Formaten "The Bachelor" und "The Bachelorette", hat ein emotionales Update zu ihrer Brustkrebserkrankung geteilt, die im Februar dieses Jahres bei ihr diagnostiziert wurde. Die Reality-TV-Darstellerin sprach im Podcast "The Ben and Ashley | Almost Famous" offen über die schwierigen Wochen seit ihrem Befund: "Ich weiß, dass es mir im Moment gut zu gehen scheint, aber mir geht es emotional nicht gut, wirklich nicht." Ihre Behandlung hat bereits begonnen, doch die letzten Wochen, geprägt von Arztwechseln und organisatorischen Hürden, ließen ihr kaum Zeit, die Diagnose wirklich zu verarbeiten. Unterstützt wird sie dabei zumindest von ihrem Verlobten, dem Comedian Jeff Arcuri, der sie liebevoll begleitet.

Die 34-Jährige gibt zu, dass sie sich teilweise immer noch in einem Zustand der Verdrängung befindet – von der anfänglichen Unsicherheit bis hin zur Bestätigung durch die Biopsie fiel es ihr schwer, die Realität zu akzeptieren. "Ich glaube, ich habe sogar bis zur Bestätigung der Biopsie-Ergebnisse geleugnet, weil ich dachte: 'Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht'", reflektierte sie und gesteht, auch jetzt noch "ein gewisses Maß an Verleugnung" zu zeigen. Erst mit ihrer ersten offiziellen Behandlung habe sie begonnen, sich ihren Gefühlen zu stellen und die Diagnose langsam zu begreifen. Trotz all der Herausforderungen hoffe sie, in den kommenden Wochen besser mit ihren Emotionen umgehen zu können.

Schon vor ihrer Teilnahme an den beiden Reality-Dating-Formaten war Katie für ihre Offenheit bekannt, insbesondere, wenn es um schwierige Themen geht. Mit ihrer authentischen Art hat sie sich schnell eine treue Fangemeinde aufgebaut. Nach ihrer Zeit als "Bachelorette" zog sich Katie etwas aus der Öffentlichkeit zurück. Dennoch bleibt sie in engem Kontakt zu ihren Fans und nutzt Plattformen wie Podcasts und soziale Medien, um ihre Reise und persönlichen Kämpfe – darunter auch ihre aktuelle Gesundheitssituation – zu teilen. Aktuell konzentriert sie sich darauf, ihre Fruchtbarkeit zu sichern, bevor die Krebsbehandlung beginnt. Gerade dieser Mut, Verletzlichkeit zu zeigen, hat Katie in der Vergangenheit bei ihren Anhängern so beliebt gemacht.

Instagram / thekatiethurston Jeff Arcuri und Katie Thurston, Dezember 2024

Getty Images Katie Thurston bei Reality TV Stars Of The Year 2024 in Los Angeles

