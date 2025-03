Das Datum für Katy Perrys Reise ins Weltall steht fest

Der Countdown läuft: Schon am 14. April hebt die Sängerin Katy Perry (40) zusammen mit fünf weiteren Frauen in einer New-Shepard-Rakete ins Weltall ab, wie das US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin laut der Daily Mail bekannt gab. Der Start der Mission NS-31 erfolgt vom Launch Site One in West Texas. Mit an Bord sind, neben der Pop-Ikone, die Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, die Bürgerrechtsaktivistin Amanda Nguyen, die Journalistin Gayle King (70), die Filmproduzentin Kerianne Flynn und Lauren Sánchez (55), die Verlobte des Blue-Origin-Gründers Jeff Bezos (61). Der Start ist für 8:30 Uhr Ortszeit angesetzt. Mit der elften bemannten Weltraummission des Unternehmens werden die Frauen die Kármán-Linie, die Grenze zum Weltall, passieren und für mehrere Minuten Schwerelosigkeit erleben.

Ende Februar wurde bekannt, dass Katy mit einer rein weiblichen Crew ins Weltall reisen wird. Auf dieses Erlebnis der besonderen Art freut sich Katy schon total. "Ich fühle mich geehrt, zu dieser vielfältigen Gruppe von himmlischen Schwestern zu gehören", schwärmte sie auf Instagram vor wenigen Wochen zu ihrem Vorhaben. Mit ihrem Trip in den Kosmos wolle sie anderen Frauen zeigen, dass nichts unmöglich ist – zudem wolle sie ihrer Tochter Daisy ein Vorbild sein. Auch eine ihrer Begleiterinnen, Gayle, meldete sich freudig zu ihrer Teilnahme. "Ich bin gleichzeitig aufgeregt und zutiefst nervös. Aber diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen", berichtete die Journalistin in der TV-Show "CBS Mornings".

Auch Jeffs Verlobte Lauren freut sich auf die Herausforderung an der Seite von Katy. Perfekte Voraussetzungen sind bereits geschaffen: Die Autorin und die Sängerin verstehen sich privat richtig gut. Im vergangenen Oktober feierte die "E.T."-Interpretin ihren 40. Geburtstag mit Lauren zusammen. Damals unternahmen sie einen Bootsausflug auf idyllischen Kanälen. "Das beste Wochenende überhaupt! Ich liebe dich, Katy", schwärmte Lauren total begeistert auf Instagram zu dem Ausflug. Bereits in der Vergangenheit verreisten die beiden Ladys gemeinsam – dabei hatten sie auch den Tech-Milliardär und Orlando Bloom (48), mit dem die Musikerin seit 2016 zusammen ist, im Schlepptau.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, August 2022

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2023

