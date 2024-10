Katy Perry feiert ihren 40. Geburtstag mit Lauren Sánchez

Für die berühmte Sängerin Katy Perry gibt es einen ganz besonderen Grund zur Freude: Die "Firework"-Interpretin feierte vor Kurzem ihren 40. Geburtstag! Diesen einmaligen Anlass nutzte die Künstlerin für einen besonderen Ausflug in bester Gesellschaft. Zusammen mit ihrer engen Freundin Lauren Sánchez (54), der Partnerin von Jeff Bezos (60), verbrachte sie ihren Ehrentag auf dem Wasser! Wie in der Instagram-Story von Lauren zu sehen war, machten sie einen Bootsausflug auf malerischen Kanälen. Zu der idyllischen Aufnahme schrieb sie: "Das beste Wochenende überhaupt! Ich liebe dich, Katy."

Es ist davon auszugehen, dass im Hintergrund auch die Liebsten der beiden Ladys anwesend waren. So hat die Künstlerin ihr Geburtstagswochenende mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (47) und ihren wichtigsten Freunden genossen. Es ist keine Überraschung, dass sich die beiden Pärchen für den Aufenthalt zusammengefunden haben, da sie bereits in der Vergangenheit häufig zusammen verreisten. Wie Hello! berichtet, waren sie zum Beispiel Anfang des Jahres auf Jeffs Jacht bei einer spektakulären Party anwesend, auf der unter anderem auch Hollywoodgrößen wie Leonardo DiCaprio (49) feierten.

Doch der Schein vom ewigen Urlaub und der Entspannung trügt! Katy gönnt sich die sonnigen Pausen nur, wenn ihr vollgepackter Kalender dies erlaubt – was in Zukunft vermutlich immer seltener vorkommen dürfte. Die Musikerin hat erst vor einigen Tagen angekündigt, dass sie ihre große "Lifetimes"-Tour 2025 in Australien um ausgewählte Zusatzkonzerte erweitern wird. Auf Instagram teilte Katy mit, dass sie ihre Tour mit Shows in den Städten Perth, Adelaide und Melbourne ausbauen wird.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2024

Getty Images Katy Perry beim AFL Grand Final 2024

