JoJo Siwa präsentiert Regenbogen-Frisur bei den GLAAD Awards

JoJo Siwa (21) hat mit ihrem neuesten Look bei den GLAAD Media Awards in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Am Donnerstag präsentierte die Tänzerin ihre neueste Frisur: Einen auffälligen Irokesenschnitt, für den sie die Seiten ihres Kopfes rasieren ließ. Eine Kopfseite leuchtete zudem in den Farben der Pride-Flagge, während die andere in Blau, Rosa und Weiß die Farben der Transgender-Flagge darstellte. Unterstützt wurde der Look durch ihr Outfit mit klarer Botschaft. Auf der Rückseite ihrer Lederjacke leuchtete der mit Brillanten bestückte Schriftzug: "Schützt Transkids".

Begleitet wurde der Social-Media-Star von der Influencerin Kath Ebbs, mit der sie seit Dezember zusammen sein soll. Die beiden kamen gemeinsam auf den roten Teppich und zeigten sich sichtlich verliebt. JoJo umarmte Kath und gab ihr vor den Kameras einen Kuss auf die Wange. Seit ihrem Coming-out im Januar 2021, das sie damals in einem TikTok-Video feierte, steht die Künstlerin offen zu ihrer Sexualität. "Ich wollte nie, dass das ein großes Ding wird", erklärte sie in einem Interview mit People im April desselben Jahres. Ihre Mutter Jessalynn hatte damals ebenfalls Rückhalt gezeigt: "Eine Mutter weiß so etwas."

JoJo zeigt sich in Sachen Mode experimentierfreudig. Bereits vor wenigen Tagen sorgte sie mit ihrem Outfit für Aufsehen. Bei den iHeartRadio Music Awards in Los Angeles erschien die Web-Bekanntheit mit einem extravaganten Kopfschmuck. Die 21-Jährige trug pink-glitzernde Hörner auf dem Kopf, die von einem kreisförmigen, großen Haarreif getoppt wurden. Abgerundet wurde der auffällige Schmuck von einer glitzernden Augenbinde. Ein funkelndes Jeans-Set vervollständigte den Hingucker-Look.

Getty Images JoJo Siwa, Tänzerin

Getty Images JoJo Siwa, Musikerin

