Das schätzt Steffen Vogeno an seiner Karina ganz besonders

Steffen Vogeno und Karina Wagner (29) sind seit Dezember 2024 ein Paar, machten aber erst jetzt nach der Make Love, Fake Love-Ausstrahlung ihre Beziehung publik. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich der Realitystar sichtlich begeistert von seiner Partnerin und schwärmte in den höchsten Tönen von ihr. "Karina ist einfach das Rundum-Paket", behauptete er und erklärte, was er damit meint: "Mit ihr kann ich so herzlich lachen, weiß aber auch, dass sie ein Mensch ist, mit dem man alle Höhen und Tiefen bewältigen kann."

Vor allem die Kommunikation zwischen den beiden laufe laut Steffen hervorragend und er sieht diese als die größte Stärke der beiden. "Auch wenn es vielleicht unangenehme Themen gibt, versuchen wir zu reden und zu verstehen", plaudert er offen im Interview mit Promiflash aus. "Ich schätze ihre ehrliche und offene Art, dass man mit ihr über alles sprechen kann und sie auch die soziale Intelligenz besitzt, einem ein gutes Gefühl zu geben", ergänzt der Influencer zudem.

Steffen und Karinas Wege kreuzten sich vor etwa zwei Jahren innerhalb der TV-Show Bachelor in Paradise. Schon damals knisterte es zwischen den beiden, mehr wurde aus ihnen jedoch nicht. Erst nach den Dreharbeiten von "Make Love, Fake Love" im vergangenen Jahr kontaktierte Karina ihren heutigen Freund. Wenig später, im Dezember 2024, wurde aus den zweien schließlich ein Paar. Bis zum Finale von "Make Love, Fake Love" mussten Steffen und Karina ihr Liebesglück aber geheim halten.

Instagram / vogen_o Steffen Vogeno im August 2022

Bachelor in Paradise, RTL Karina und Steffen bei "Bachelor in Paradise" 2023

