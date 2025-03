Dieser junge Schauspieler lässt Jennifer Lopez strahlen

Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (55) teilte kürzlich ein inniges Foto mit ihrem Kollegen Tonatiuh in einer Instagram-Story, das die beiden Arm in Arm bei der Premiere ihres gemeinsamen Films "Kiss of the Spider Woman" Ende Januar auf dem Sundance Film Festival zeigt. Die Aufnahme, bei der Jennifer und Tonatiuh in die Kamera strahlen, hatte ursprünglich Tonatiuh vor einigen Wochen auf Instagram gepostet. Beide kommentierten Jennifers Repost nun mit einem orangefarbenen Herz-Emoji – eine Geste, die bei Fans sofort Spekulationen auslöste.

Zum Cast des Films, der auf einem Bühnenmusical basiert, gehört neben Jennifer und Tonatiuh auch der mexikanische Schauspieler Diego Luna (45). Bereits im Rahmen der PR-Termine rund um den Film fiel das besondere Verhältnis zwischen den Darstellern Jennifer und Tonatiuh auf. Die beiden wirkten bei öffentlichen Auftritten bisher sehr vertraut, hielten Körperkontakt und tauschten tiefe Blicke aus. Das Gewusel aus Fotografen und Pressevertretern schien die beiden nicht aus der Ruhe zu bringen. Fans spekulieren deshalb schon länger, ob Jennifer und Tonatiuh vielleicht mehr als nur Kollegen sind.

Und auch das Timing der veröffentlichten Aufnahme sorgt für Gesprächsstoff, da jüngst Fotos von J.Los Ex-Mann Ben Affleck (52) aufgetaucht waren, die ihn innig mit seiner ebenfalls Ex-Frau Jennifer Garner (52) zeigten. J.Lo, die mit Ben bis Februar 2025 verheiratet war, soll Berichten zufolge geschockt auf die Schnappschüsse von den beiden reagiert haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamtonatiuh Tonatiuh und Jennifer Lopez auf dem Sundance Film Festival, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamtonatiuh Tonatiuh und Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival, 2025

Anzeige Anzeige