Gegen Gerüchte: Deshalb sprach Ben Affleck über das Ehe-Aus

Ben Affleck (52) hat kürzlich über seine Scheidung von Jennifer Lopez (55) gesprochen. Der Schauspieler, der für seine Diskretion bekannt ist, erklärte in einem emotionalen Interview mit der britischen GQ, warum er nach langer Zeit das Schweigen bricht und sich zur Trennung äußert. Ihm sei es wichtig gewesen, die Missverständnisse über das Ende der Ehe auszuräumen. "Es gab keinen Skandal, keine Seifenoper, keine Intrigen", betonte Ben. Gleichzeitig wolle er damit abschließen, da es nicht fair sei, ihn als den Schuldigen darzustellen, während Jennifer als Opfer wahrgenommen werde.

Der "Batman"-Star erklärte, dass unterschiedliche Einstellungen zum Umgang mit der Öffentlichkeit ein Faktor gewesen seien. Jennifer habe ihre Liebe öffentlich zelebriert, unter anderem mit einem 18,5-Millionen-Euro-Dokumentarfilm über ihre Beziehung. Ben hingegen fiel es schwer, sich dem Rampenlicht anzupassen. "Ich bin eher zurückhaltend und privat", erklärte er im Interview. Dennoch stellte er klar, dass dies nicht der Grund für den endgültigen Bruch gewesen sei. Stattdessen liege es an der "banalen Realität" des Zusammenlebens zweier Menschen. Eine Ben nahestehende Person verriet der Daily Mail, dass dieser nach den öffentlichen Äußerungen seiner Ex-Frau das Bedürfnis verspürt habe, ebenfalls Stellung zu beziehen. Durch die Klarstellung erhoffe er sich auch, dass die Veröffentlichung seines kommenden Films "Kiss Of The Spider Woman" nicht von der Trennung überschattet werde.

Die Beziehung von Ben und Jennifer war von Anfang an ein Medienphänomen. Ihre erste Verlobung löste das Paar 2004 auf, nur um 2021 einen zweiten Versuch zu wagen. Nach einer Trauung in Las Vegas und einem medienwirksamen Comeback ihrer Liebe endete die Ehe nach nur zwei Jahren. Umso bemerkenswerter ist es, dass Ben nun erstmals derart offen über diese turbulente Phase spricht.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2003

