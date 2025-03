Normalo-Sommerhaus-Vanessa und Sophie zoffen sich im Netz

Zwar sind die Dreharbeiten von Das Sommerhaus der Normalos schon längst vorbei, auf Social Media geht das Gezanke zwischen den Kandidaten aber weiter. Nachdem Sophie Welack ein Foto von Hackfleisch und einer Figur mit dunklen Haaren, roten Lippen und markanten Augenbrauen in ihrer Instagram-Story geteilt hatte, fühlt sich Vanessa Brahimi angesprochen und wettert: "Bevor man jemanden mit einer bildlichen Darstellung optisch 'beleidigen' oder erniedrigen möchte, sollte man vielleicht erstmal aufhören, sein Gesicht hinter 98 Filtern in der Story und auf Bildern zu verstecken, Hase."

Mittlerweile ist das Foto bereits aus Sophies Story verschwunden, was ein gefundenes Fressen für ihre Erzfeindin ist. "Du hast obviously Photoshop studiert – also bitte: Start loving yourself, Girl. Ach ja – meine Follower sind so schnell, dass das Löschen deiner Story leider zu spät kam!", schießt Vanessa. Damit aber nicht genug, und sie holt erneut aus: "Wenige Minuten später haben deine Gehirnzellen dann wohl doch angefangen zu arbeiten und dir mitgeteilt, dass diese bildliche Darstellung von mir unterste Schublade ist. Was es leider trotzdem nicht besser macht, Schatz."

Zwischen Sophie und Vanessa kam es bereits während ihrer Teilnahme am Normalo-Sommerhaus immer wieder zum Streit. In einer der Episoden behauptete die Brünette, dass ihre Kontrahentin eifersüchtig auf sie sei und ihr daher fiese Worte an den Kopf werfe. Darauf kommt Vanessa in ihrer Story ebenfalls zu sprechen: "Du hast die ganze Zeit gesagt, dass es dich aufgeregt hat, dass ich in der Show gesagt habe, dass ich dein Idol bin. Aber dann versuchst du mit allen Mitteln, mich die ganze Zeit auf mein Äußeres zu reduzieren, mich optisch zu erniedrigen."

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

