Kippen-Zoff bei Sommerhaus-Normalos Vanessa und Sophie

Der Stress der Das Sommerhaus der Normalos-Kandidaten geht in die nächste Runde. Dieses Mal Thema: der Kippen-Konsum der Teilnehmer Sophie Welack und Hendrik Sünder. Ein interessierter Sommerhaus-Zuschauer möchte in der Fragerunde von Vanessa Brahimi auf Instagram wissen, ob das Paar tatsächlich so viel geraucht habe oder ob das nur aufgrund des Schnitts der Show so wirke. Die 28-Jährige klärt auf: "Ja, Leute. Tatsächlich war das nicht der Schnitt. Wenn man im Haus Sophie und Hendrik gesucht hat, wusste man genau, wo man nachschauen muss, und zwar im Rauchereck. Die zwei waren wirklich außerhalb der Spiele 24/7 in diesem Rauchereck gesessen", meint Vanessa und fügt hinzu: "Ich fand es richtig erschreckend zu sehen, wie jemand dermaßen abhängig sein kann."

Die Behauptungen von Vanessa sind auch Sophie zu Ohren gekommen – und die Blondine erklärt, dass der Aufenthalt des Paares im Rauchereck einen ganz bestimmten Grund hatte. "Liebe Vanessa, wenn du Instagram-Beef haben willst, dann bekommst du ihn. Zu der Aussage, wir würden uns 24/7 in der Raucherecke aufhalten – ja, haben wir und kann ich dir auch ganz genau sagen, warum. Weil du dich fast 24/7 in diesem Haus aufgehalten hast. Und wir hatten keinen Bock, die Zeit unseres Lebens mit dir zu verbringen. Und wir hatten keinen Bock auf deine Fresse und was noch so alles aus deinem Maul rauskam. Ganz einfach", kontert Sophie in ihrer Instagram-Story. Außerdem verspricht sie ihrer Normalo-Sommerhaus-Rivalin, dass sie ihr bei einem nächsten Aufeinandertreffen jederzeit wieder deutlich machen werde, "wie scheiße" sie Vanessa finde "und wie fake" sie sei.

Nicht erst nach der Show, schon während "Das Sommerhaus der Normalos" eckt Vanessa immer wieder mit Sophie und Hendrik an. So geht es des Öfteren darum, wie vermeintlich unauthentisch sich Vanessa in dem Format darstellen würde – zuletzt kritisierte Hendrik in Folge vier sogar das Lachen der Influencerin. "Hör mal bitte auf mit diesem gekünstelten Lachen, es nervt mich so", erklärte der Klempner und machte Vanessa damit fassungslos. "Mir wird das Lachen verboten, das ist wirklich zu krass", ärgerte sie sich, woraufhin Hendrik abschließend zu verstehen gab: "Ich mag dich einfach nicht. Ich würde dir das am liebsten den ganzen Tag sagen."

RTL Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin 2025

RTL Hendrik Sünder, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidat 2025

