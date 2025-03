"Persönlichkeitskrise": Samira Yavuz zeigt sich weinend

Samira Yavuz (31) macht aktuell große Veränderungen durch. Erst im Februar gab die Reality-TV-Bekanntheit die Trennung von ihrem Mann Serkan (32) bekannt. Somit ist sie derzeit auf sich allein gestellt. Auf Instagram gibt die zweifache Mutter ihren Followern stets einen ehrlichen Einblick in ihre derzeitige Lage. Und die letzten Tage scheinen bei ihr alles andere als einfach gewesen zu sein. "Auf dem heutigen Menü: ein Hauch Krankheit, garniert mit Fieber à la carte. Als Beilage: spontane Persönlichkeitskrise, leicht angebraten", schreibt sie zu einigen Aufnahmen mit ihrem kranken Töchterchen. Offenbar verdrückte Samira zuletzt auch ein paar Tränen, wie ein Bild zeigt.

Doch Samira erlebt auch immer wieder positive Momente nach ihrer Trennung und ihrem neuen Leben als Single. "Zum Glück gab es zum Nachtisch einen unerwarteten Glücksmoment mit einem überraschenden Lachen und dem Gedanken, dass das Leben bei allem Chaos eigentlich ganz okay ist", berichtet die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin weiter. Zwischen Liebes-Aus und dem Erziehen ihrer beiden Töchter kümmert sich Samira aktuell um einen neuen Safespace für sich. Im Netz präsentierte sie ihren Fans bereits stolz die Schlüssel zu ihrem neuen Zuhause. "Neues Zuhause, neues Chaos, erste Drinks wurden auch schon gemixt", berichtete die 31-Jährige.

Samira und Serkan galten in der Reality-TV-Welt als eingespieltes Team. 2021 funkte es bei Bachelor in Paradise zwischen den beiden. Kurz danach wurde ihre erste Tochter Nova Skye geboren. Im vergangenen Jahr erblickte Töchterchen Nummer zwei namens Valea Yaël Roya das Licht der Welt. Doch ihre Beziehung sollte am Ende wohl nicht für die Ewigkeit sein – Serkan soll Samira fremdgegangen sein. Dennoch hegt sie immer noch Gefühle für ihren Ex. "Der größte Schlag ins Gesicht ist einfach, dass ich diesen Menschen wirklich liebe, und das hört ja nicht einfach auf. Der hat mich brutal verletzt, der hat mir richtig wehgetan. Ich habe mir ganz viele Fragen über unsere Beziehung im Allgemeinen gestellt, aber die Liebe hört halt nicht auf", gestand sie vor wenigen Tagen.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter, März 2025

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

