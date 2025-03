Geständnis: An diesem kuriosen Ort rasiert sich Heidi Klum

Heidi Klum (51) hat in einem Interview mit dem Magazin Byrdie Einblicke in ihre Beauty- und Pflegegewohnheiten gegeben. Dabei sprach das Model nicht nur über seine Hautpflegeroutine, sondern auch über seine ungewöhnlichen Vorlieben beim Rasieren. Doch bei einer ihrer Angewohnheiten dürfte so mancher Fan ins Staunen geraten: Heidi verriet, dass sie sich vorzugsweise im Bett rasiert – während sie dabei Fernsehen schaut. Was ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) von dieser eigenwilligen Angewohnheit hält, ließ die 51-Jährige jedoch offen.

Weiter verriet die Germany's Next Topmodel-Jurorin beispielsweise, dass sie sich auch spontan beim Baden rasiert. "Ich schmeiße meinen Rasierer auch mal in die Handtasche, damit ich mich überall schnell rasieren kann, falls notwendig", so Heidi. Neben diesen kuriosen Details gab sie auch preis, dass sie ihre Haut mit Massagen, Feuchtigkeitspflege und gesunder Ernährung jugendlich und strahlend hält. Beim Sport hingegen verfolgt sie eine entspannte Herangehensweise: Sie überanstrengt sich bewusst nicht, um ihren Körper zu schonen. "Ich benutze keine schweren Gewichte und laufe keine unzähligen Kilometer", betonte Heidi.

Heidi, die seit 2019 glücklich mit Tom verheiratet ist, hat ein entspanntes Verhältnis zum Älterwerden. Der Druck, immer makellos auszusehen, belastet sie nicht. Im Interview erklärte sie, dass sie zwar ihre Haut pflegt und auf diese achtet, aber die natürlichen Veränderungen, die mit den Jahren kommen, sind keinesfalls ein Problem für sie. Statt sich daran zu stören, konzentriert sich Heidi darauf, sich gut zu fühlen und gesund zu bleiben. "Man ist, was man isst", erklärte sie abschließend und machte damit noch einmal deutlich, dass sie mehr auf ihre innere Harmonie als auf äußeren Druck setzt.

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2024 in Kalifornien

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, Februar 2025

