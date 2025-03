Nach Geburt: So stehen Megan Fox und Ex MGK zueinander

Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) schweben im puren Eltern-Glück. Die Schauspielerin brachte am 27. März das erste gemeinsame Kind – eine Tochter – mit dem Musiker zur Welt. Trotz der Geburt ihres Nachwuchses und der gemeinsamen Zeit plant Megan derzeit aber kein Liebes-Comeback mit ihrem Ex. "Sie wird nicht wieder mit ihm zusammenkommen", berichtet nun ein Insider gegenüber People. Dennoch sollen die beiden aktuell gut miteinander auskommen und sich für ihre Tochter zusammenraufen. Besonders Megan soll so glücklich nach der Geburt sein. "Es fühlt sich magisch an, dass sie jetzt auch ein Mädchen hat", verrät die Quelle weiter.

Für Megan ist es bereits das vierte Baby. Aus ihrer Beziehung mit Ex-Mann Brian Austin Green (51) hat sie bereits drei Söhne – Noah, Bodhi und Journey. Derweil hat MGK bereits eine Tochter namens Casie, die er mit seiner Ex-Freundin Emma Cannon bekam. Vor wenigen Tagen gab der Sänger dann die Geburt seiner und Megans gemeinsamer Tochter bekannt. "Endlich ist sie da", freute sich der "Emo Girl"-Interpret auf Instagram zu einem Foto, auf dem er die winzige Hand seines Sprösslings hielt. Megan meldete sich zur Ankunft ihrer Tochter bislang noch gar nicht.

Im vergangenen Dezember wurde bekannt, dass Megan und MGK nicht mehr zusammen und somit auch nicht länger verlobt sind. Die "Transformers"-Bekanntheit trennte sich von ihrem Partner, nachdem sie herausgefunden hatte, dass dieser mit anderen Frauen schrieb. Der 34-Jährige wollte daraufhin um die Beziehung kämpfen. "MGK tut das Beste, was er kann, um Megan zurückzugewinnen", berichtete ein Insider im vergangenen Jahr gegenüber Entertainment Tonight. Megan habe daran jedoch kein Interesse gehabt – und wollte den Fokus stattdessen auf sich und ihre Kinder legen.

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kellys Hand und die seiner Tochter, März 2025

Cobra Team / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly auf Kourtney und Travis' Hochzeit

