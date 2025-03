Nächster Exit: Diese Stars verlassen "The 50" in Folge sechs

In der Reality-Show The 50 geht es Schlag auf Schlag: Nachdem sich bereits 15 Stars und Sternchen verabschieden mussten, geht es in Folge sechs schon den nächsten Promis an den Kragen. Nach einem Spiel haben sich neun Kandidaten als Verlierer qualifiziert und sich damit auf die Wackelliste befördert. Der Ex-Sommerhaus-Teilnehmer Marco Cerullo (36), die GNTM-Bekannthteit Zoe Saip (25), die Reality-Legende Claudia Obert (63), die YouTuberin Raffa als auch das Ehepaar Kader Loth (52) und Ismet Atli (54) müssen zittern. Auch die Dschungel-Stars Yeliz Koc (31), Leyla Lahouar (28) und ihr Verlobter Mike Heiter (32) müssen um den Verbleib in der Show bangen.

Ihr Schicksal haben die anderen Kandidaten in der Hand: Sie dürfen durch ein anonymes Voting entscheiden, wer bleiben darf. Der Haken: Nur drei der Verlierer können gerettet werden. Für wen entscheiden sich die "The 50"-Stars? Ganze 20 Stimmen gehen an Raffa. Die Teilnehmer wollen wohl unbedingt noch Zeit mit der Web-Bekanntheit verbringen. "Ich danke euch", freut sie sich. Auch auf Yeliz wollen die Realitystars nicht verzichten. Die Ex-Freundin Jimi Blue Ochsenknecht (33) bekommt ganze 20 Stimmen von ihren Mitstreitern. Der letzte Kandidat, der sich freuen darf, ist Mike. Mit elf Stimmen wird der Are You The One?-Star von der Verliererseite gerettet. Für Marco, Zoe, Claudia, Kader, Isi und Leyla ist es also an der Zeit, die Koffer zu packen.

Doch wie haben sich die Kandidaten überhaupt auf die Verliererseite katapultiert? In der fünften Folge der Amazon Prime Video-Show treten die Stars zu einem Gruppenspiel an. Mit Augenbinden werden sie in einem Glaskäfig geführt. Sie können nichts sehen und wissen nicht, was ihre Aufgabe ist. Nur wer darauf kommt, den Käfig zu verlassen – und auch noch blind den Ausgang findet, qualifiziert sich als Gewinner.

Anzeige Anzeige

Instagram / raffasplasticlife Raffa's Plastic Life, YouTuberin

Anzeige Anzeige

Joyn / Bene Müller Mike Heiter, "Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige