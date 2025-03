Robbie Williams nässt sich bei Fußball mit Kids häufiger ein

Robbie Williams (51), der berühmte Sänger und frühere Take That-Star, hat kürzlich ein unerwartet peinliches Detail aus seinem Alltag enthüllt, wie die Daily Mail berichtet. Beim Fußballspielen mit seinen Kindern kommt es offenbar immer wieder zu unfreiwilligen "Unfällen". "Jedes Mal, wenn ich den Ball mit mittlerer Stärke schieße, kommt ein bisschen Pipi raus", gab der 51-Jährige offen zu. Diese kleinen Missgeschicke teilte der "Angels"-Interpret mit gewohntem Humor, aber auch Selbstironie. Robbie, der sich in den vergangenen Jahren überwiegend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, konnte bereits mehrfach mit seiner unkonventionellen Art Schlagzeilen machen.

Neben seiner Offenheit in Gesundheitsfragen ließ der Sänger auch neue Einblicke in seinen Alltag zu. Erst kürzlich erhielt er von seinem langjährigen Freund Ricky Martin (53) einen Kristall-Heilteppich als Geschenk, den er offenbar gerne ausprobiert. "Ich habe mich schon ein paar Mal daraufgelegt und es fühlt sich großartig an", so der Entertainer. Sein Interesse an alternativen Heilmethoden scheint also nicht abzustreiten zu sein. Doch nicht alles läuft reibungslos im Leben des Stars. Ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit mit dem ehemaligen Led-Zeppelin-Gitarristen Jimmy Page, ausgelöst durch Renovierungsarbeiten an Robbie Williams' Londoner Anwesen, sorgt bis heute für Spannungen.

Privat hat sich Robbie Williams in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Der Sänger, der in den 90ern regelmäßig Schlagzeilen wegen seines exzessiven Lebensstils machte, ist heute Vater von vier Kindern und lebt zurückgezogener. Auch sein Äußeres hat sich verändert: Seine neue Zahnfront schenkt ihm frisches Selbstbewusstsein, wie er betonte. "Früher habe ich wegen meiner gelben Zähne nur geschmunzelt, heute lache ich offen", verriet er kürzlich in einem Interview. Trotz einer bewegten Vergangenheit zeigt sich der Sänger inzwischen als liebender Vater, der die Zeit mit seiner Familie genießt – auch wenn die Ausflüge mit dem Fußball zu unerwarteten Momenten führen.

Getty Images Robbie Williams bei der Premiere von "Better Man" im Dezember 2024

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Januar 2025

