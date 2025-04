Das hält Aleks Petrovic von seinen "The 50"-Mitkandidaten

Auch Aleksandar Petrovic (34) ist aktuell Teil der zweiten Staffel von The 50. Um in der Show zu bleiben, nimmt keiner der Kandidaten Rücksicht. Ein Verhalten, von dem der Realitystar absolut nichts hält, wie er in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram erklärt. "Du kannst wirklich niemandem trauen! Abmachungen werden nicht eingehalten und den Leuten ist es egal, ob sie ihr Gesicht verlieren oder nicht. Hauptsache, sie kommen weiter und dafür gehen sie über Leichen! Einfach nur ekelhaft", echauffiert er sich.

Der Verlobte von Vanessa Nwattu möchte sich von dem Benehmen einiger seiner Reality-Kollegen ganz offensichtlich distanzieren. Er sei der Meinung, dass viel zu viele Menschen inzwischen so agieren: "Aber dies spiegelt leider unsere verlogene und hinterhältige Welt wider und dies ist umso erschreckender." Auch er selbst ließ sich in der Show auf eine Allianz ein. "Ich dachte, ich wäre in der idealen Allianz...", schreibt er vielsagend. Ob sich das im Laufe des Formats bestätigt hat oder ob er auch von seinen engsten Personen dort enttäuscht wurde, lässt Aleks offen.

Neben den menschlichen Enttäuschungen, die der 34-Jährige dort offensichtlich erfahren hat, stellte ihn "The 50" auch noch vor eine ganz persönliche Herausforderung. Das erste Mal seit ihrem Temptation Island V.I.P.-Drama standen Aleks und seine Ex-Partnerin Christina Dimitriou (33) gemeinsam vor der Kamera. Auf Instagram erklärte er, wie es für ihn war, seiner Ex vor laufenden Kameras zu begegnen. "Es ist natürlich nie angenehm, mit der Ex-Partnerin in einer TV-Show zu sein, deshalb habe ich es bisher auch immer strikt boykottiert", erzählte er, fügte aber hinzu, dass nach drei Jahren genug Zeit vergangen sei, um die vergangene Beziehung auf beiden Seiten zu verarbeiten.

Aleks Petrovic, Realitystar

Christina Dimitriou, April 2024

