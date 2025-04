Geplanter Kaiserschnitt: Rebecca Ries steht kurz vor Geburt

Rebecca Ries, bekannt aus dem Reality-TV-Format Temptation Island V.I.P., hat sich im Netz über die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes geäußert. Die 30-Jährige erwartet einen Jungen und gab ihren Fans nun neue Details zur Entbindung preis: Es wird ein geplanter Kaiserschnitt. In ihrer Instagram-Story erklärte Rebecca: "Es ist nicht mehr lange hin, es ist wirklich nicht mehr lange hin. Es ist ein geplanter Kaiserschnitt, das kann ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal verraten." Sie betonte, dass diese Entscheidung bewusst getroffen wurde und versprach, ihre Gründe dafür zu einem späteren Zeitpunkt offenzulegen. "Man kann jetzt auf jeden Fall die Tage zählen, bis er geholt wird", fügte sie hinzu.

Auf die zahlreichen Reaktionen ihrer Follower ging sie ebenfalls ein. Besonders rührten sie die positiven Nachrichten anderer Frauen, wie sie verriet: "Vielen Dank an den ganzen Support, den ihr mir schenkt." Sie nutzte die Gelegenheit außerdem, um für mehr Akzeptanz von Kaiserschnitten zu plädieren. Laut Rebecca ist diese Methode genauso wertvoll wie eine natürliche Geburt: "Es gibt viele Wege, ein Kind auf die Welt zu bringen – und jeder davon ist einzigartig und vollkommen in Ordnung." Ihr ist es wichtig, offen über ihre Entscheidungsprozesse zu sprechen, da sie ihre Fans bei diesem bedeutenden Abschnitt ihres Lebens so viel und nah wie möglich mitnehmen möchte.

Bereits vor einigen Wochen hatte Rebecca in Interviews und auf Social Media oft von ihrer Vorfreude auf ihren kleinen Jungen geschwärmt. Ihr Partner Göktug Göker, den sie liebevoll "Gök" nennt, wird sie dabei unterstützen und auch bei der Geburt an ihrer Seite sein. Rebecca hatte schon damals betont, dass sie sich schon früh sicher war, dass sie einen Jungen erwartet. "Ich habe es einfach gespürt", hatte sie im Gespräch mit Promiflash verraten. Nun scheint das Paar bestens vorbereitet zu sein, während der Countdown für ihre gemeinsame Zukunft als kleine Familie läuft.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Realitystar

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker, Januar 2025

