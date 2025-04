Noch vier weitere: Auch diese VIPs müssen "The 50" verlassen

Und wieder mussten einige Realitystars The 50 verlassen! Nachdem in Folge sechs schon sechs Teilnehmer ihren Platz räumen mussten, traf es in Folge sieben vier weitere. Im vierten Arena-Spiel ging es darum, sich in einem Rechenspiel als Duo zu beweisen. Cecilia Asoro (28) und Chris Manazidis waren das erste glückliche Paar, das die richtige Lösung gefunden hatte – somit mussten sie als erstes ein Gegner-Duo auswählen, das das Spiel ohne weitere Chance auf den Sieg beenden musste. Sie entschieden sich für Melody Haase (31) und Gina-Lisa Lohfink (38). Raffa Plastic und Cosimo Citiolo (43) waren das zweite Team und wählten Yeliz Koc (31) und Lukas Baltruschat (30) raus. Yasin Mohamed (33) und Aleksandar Petrovic (34) wählten Sam Dylan (34) und Micaela Schäfer (41). Paco Herb und Mike Heiter (32) wählten Matthias Mangiapane (41) und Iris Klein (57). Und das fünfte Gewinner-Team, bestehend aus Nathalie Gaus und Marco Strecker (23), machte Dennis und Christina Grass (36) zum fünften Verlierer-Team.

Somit standen zehn "The 50"-Kandidaten auf der Liste der Verlierer, die um ihren Verbleib im Schloss bangen mussten. Die übrigen Duos, die das Spiel weder aktiv gewonnen noch als Verlierer ausgewählt wurden, zählten automatisch zu den Gewinnern – und diese durften wieder alle gemeinsam entscheiden, welcher der zehn Wackelkandidaten noch eine Chance verdient hat. Nur sechs von zehn Mitstreitern konnten gerettet werden, für die übrigen vier war "The 50" damit vorbei. Nachdem Lukas, Yeliz, Christina, Melody, Dennis und Micaela gerettet wurden, stand fest: Sam, Iris, Gina-Lisa und Matthias müssen ihre Koffer packen und das Schloss verlassen.

Für Matthias war der Aufenthalt im Schloss nicht von langer Dauer. Die Promis unter Palmen-Bekanntheit rückte in Folge sechs nach – vermutlich als Ausgleich, da Georgina Fleur (34) das Format in Folge fünf umgehend verlassen musste. Die Wahl-Dubaierin war gegenüber ihrem Mitstreiter und Ex-BFF Sam handgreiflich geworden. "Hier ist meine Entscheidung: Ich dulde keine Gewalt in meinem Schloss. Georgina, du hast ab heute Hausverbot. Pack deinen Koffer und fahr nach Hause", verkündete der Löwe die Konsequenz und schmiss die Rothaarige kurzerhand raus.

Sam Dylan, "The 50"-Kandidat

Matthias Mangiapane, Realitystar

