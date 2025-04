So groß: Kourtney Kardashian teilt seltenes Bild von Rocky

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (49) genießen gerade einen Familienurlaub der besonderen Art. Die Reality-TV-Ikone teilt dazu einen Instagram-Beitrag mit seltenen Familienaufnahmen. Darunter ist auch ein Schnappschuss ihres inzwischen schon 16 Monate alten Sohnes Rocky Thirteen Barker (1). Auf einem Foto kuschelt sich das Kleinkind in einem silbernen Schneeanzug mit Pelzkragen an seine Mama, während Papa Travis ihm einen liebevollen Blick zuwirft. Neben ihrem gemeinsamen Sohn sind auch Kourtneys Kinder Penelope (12) und Reign (10) aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (41) mit dabei. Die Patchworkfamilie scheint jede Minute ihres Frühlingsurlaubs in einem luxuriösen Bergresort zu genießen.

Die Bilder zeigen unter anderem die Kinder auf der Skipiste, eine luxuriöse Berghütte, ein gemütliches Lagerfeuer und eine Schneemobiltour. Die Fans feiern die privaten Einblicke in den Familienurlaub. "Kourtney, du hast alles richtig gemacht", schreibt ein Nutzer in der Kommentarspalte. Wie wichtig Kourtney ihre Familie ist, thematisiert sie auch immer wieder in der Familien-Realityshow The Kardashians. In einer aktuellen Episode schwärmt Kourtney von gemeinsamen Aktivitäten und Ausflügen. "Da vergisst man alles andere. Nichts anderes zählt. Das zu haben, ist wirklich etwas Besonderes", betont sie vor der Kamera.

Mit ihrer Patchworkfamilie haben Travis und Kourtney offensichtlich ihr Glück gefunden. 2022 traten die beiden in Las Vegas vor den Traualtar. Zu diesem Zeitpunkt war die 45-Jährige schon dreifache Mutter, und auch der Blink182-Star brachte zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Auch wenn das schon nach einem ziemlich vollen Haus klingt, ist die Nachwuchsplanung der beiden Verliebten aber wohl noch nicht abgeschlossen. Laut einem Insider wünschen sich die zwei ein weiteres gemeinsames Baby. "Kourtney ist sehr offen, was ihren Wunsch nach einem weiteren Baby mit Travis angeht, und sie versuchen es auf ganz altmodische Weise praktisch ununterbrochen", verriet die Quelle gegenüber OK!.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2024

Anzeige Anzeige