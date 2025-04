Sommerhaus-Normalo Vanessa fühlte sich in Folge 6 gemobbt

Vanessa Brahimi, bekannt aus Das Sommerhaus der Normalos, hat sich nach der Ausstrahlung der sechsten Folge in einer emotionalen Instagram-Story zu Wort gemeldet. Sie spricht offen darüber, wie sehr sie sich in der Show, vor allem in der aktuellen Episode von ihren Mitbewohnern angegriffen fühlte. "Wenn eine ganze Gruppe gegen dich schießt, sich zusammen starkmacht und dich für alles, was du machst, fertig macht... dann ist das eindeutig Mobbing!", schrieb sie fassungslos. Vanessa erklärte, dass das Verhalten der anderen Kandidaten sie in dem Moment so psychisch belastet habe, dass sie kurz davor gewesen sei, die Show zu verlassen.

Vanessa sehe zwar ein, dass sie zeitweise nicht gerade sympathisch herüberkam, doch das sei keinesfalls eine Rechtfertigung für das Verhalten, das in der Sendung an den Tag gelegt wurde: "Ich habe niemanden gemobbt und seelisch fertiggemacht. Ich habe lediglich das Game gespielt. Das, was da abging, hat sämtliche Grenzen überschritten und hatte nichts mehr mit Taktik oder Strategie zu tun." Und offenbar steht sie mit dieser Meinung nicht allein da, wie sie weiter ausführt: "Ich bekomme gerade so viele Nachrichten von euch, dass egal, ob ihr mich sympathisch findet oder auch nicht ihr findet, dass das, was in Folge 6 abgeht, Mobbing ist. Und ich kann euch nur sagen, wie froh ich bin, dass so viele von euch keine Tomaten auf den Augen haben!"

Bereits zu Beginn der Staffel war Vanessa aufgefallen, weil sie sich konstant in Konflikte mit anderen Bewohnern verwickelte. In einem früheren Instagram-Post betonte sie, alles andere als unehrlich oder taktlos zu sein, sondern von Beginn an mit "offenen Karten" gespielt zu haben. Doch genau diese offene Art, gepaart mit ihrer direkten Kommunikation, scheint ihre Mitstreiter zusehends gegen sie aufzubringen. Hendrik, der Partner von Sophie, hatte sie bereits während der ersten Nominierungsshow heftig verbal attackiert und sie als "bodenloseste Frau" bezeichnet. Aber auch Lucia platzte während einer Nominierung zu Beginn der Sendung der Kragen, als sie Vanessa boshaft als "Lippenstift-Fresse" betitelte.

RTL Richard und Vanessa, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Cast vom "Sommerhaus der Normalos"