Twenty4tim hat in seinem Leben noch nie ein Ei gegessen

Twenty4tim (24) hat sich auf Instagram eine gigantische Community aufgebaut. Jeden Tag unterhält er dort seine Fans und gibt ihnen Einblicke in sein privates Leben. So erzählt er ihnen auch, dass er noch nie in seinem ganzen Leben ein Ei gegessen habe – und das sorgt bei seinen Followern für echte Verwunderung. "Ich hätte niemals gedacht, dass es so einen Aufschrei gibt. Ich kriege im Sekundentakt Nachrichten von euch wegen der Ei-Sache", schildert Tim in seiner Story und bekennt sich dann: "Ich habe noch nie ein gekochtes Ei gegessen, noch nie Rührei und noch nie Spiegelei. Einfach noch nie. Ich weiß nicht mal, wie man Eier kocht!" Verarbeitet im Kuchen oder in einer Sauce zählt er allerdings dabei nicht mit, das habe er natürlich schon zu sich genommen.

Seine Fans interessiert vor allem, warum der Influencer noch nie ein Ei gegessen hat. Die Gründe sind Tim ein bisschen peinlich, wie er weiter erzählt, aber er möchte trotzdem dazu stehen. "Ihr werdet mich auslachen, aber ich mache es jetzt einfach: Ich habe Angst. Ich habe Angst und Ekel, weil ich auch Angst vor gefiederten Tieren habe", erklärt er. Das habe er während seiner Zeit im Dschungelcamp absichtlich verschwiegen. "Weil ich wusste, wenn ich das sage, stellen die mir ein Straußenei da hin", ist der 24-Jährige sich sicher. Allein die Vorstellung, von einem Strauß verfolgt zu werden, würde in ihm eine Panikattacke auslösen.

Obwohl der Web-Star seine Eierphobie mit Humor im Netz teilt, lässt er seine Community auch öfter an ernsten Geschichten aus seinem Leben teilhaben. Zuletzt schilderte er, dass er rechtlich gegen ein heimlich aufgenommenes Video von ihm beim Training vorgehen werde. Der Clip beschimpft ihn nämlich mit homophoben Äußerungen – und dagegen wolle sich Tim stark machen. Deswegen sei er zur Polizei gegangen. "Ich habe tatsächlich auch Angst, zur Polizei zu fahren, aber ich weiß, es wird sich sonst einfach niemals was ändern. Es reicht. Offiziell! 2025 lasse ich mir nichts mehr gefallen", machte er dazu eine klare Ansage.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

