Benny Blanco verkauft NYC-Wohnung nach Verlobung mit Selena

Benny Blanco (37) hat sein New Yorker Apartment verkauft und legt damit den Grundstein für einen neuen Lebensabschnitt. Der Musiker trennte sich neun Monate nach der Veröffentlichung des Immobilienangebots von seiner Wohnung im Stadtteil Chelsea und akzeptierte ein Angebot über umgerechnet 3,3 Millionen Euro, wie People berichtet. Ursprünglich hatte er das 2011 für 3,1 Millionen Euro erworbene Objekt für 3,7 Millionen Euro gelistet. Der Verkauf kommt inmitten seiner Verlobung mit Selena Gomez (32), die im Dezember 2024 bekannt gegeben wurde.

Das Apartment mit drei Schlafzimmern und drei Badezimmern, das insgesamt 200 Quadratmeter umfasst, präsentiert sich mit schlichter Eleganz: Weiße Wände, klare Linien und minimalistische Möbel bestimmen die Ästhetik. Die New Yorker Immobilie, die sich in der Nähe des High Line Parks befindet, steht im Kontrast zu seinem anderen Apartment. Benny, der gerne mit seinem exzentrischen Geschmack auffällt, hat sein Anwesen in Los Angeles nämlich ganz anders gestaltet, wie er in einer Tour für Architectural Digest zeigte.

Auch privat läuft es für Benny und Selena derzeit gut. Mit ihren Hochzeitsplänen halten es die beiden bisher entspannt, da sie jeweils mit beruflichen Projekten beschäftigt sind. Selena, die aktuell die fünfte Staffel von Only Murders in the Building dreht, zeigte sich in der "Drew Barrymore Show" dennoch begeistert über die Hochzeit und plauderte aus, dass ihr Co-Star Martin Short (75) bei der Feier eine besondere Rolle spielen könnte: "Marty ist eingeplant, um eine Rede zu halten – das habe ich ihm schon gesagt." Das Paar, das erst ein Jahr vor der Verlobung seine Beziehung öffentlich gemacht hatte, wirkt überglücklich und nimmt sich Zeit, gemeinsame Momente im Hier und Jetzt zu genießen.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, März 2025

Getty Images Martin Short im Oktober 2023

