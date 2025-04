Erster Trailer: Alec Baldwins Skandalfilm "Rust" startet

Fast vier Jahre nach den tragischen Ereignissen am Set von "Rust" wurde nun der erste Trailer zu dem Western mit Alec Baldwin (66) veröffentlicht. Der Film erzählt die Geschichte des Gesetzlosen Harland Rust, gespielt von Alec, der seinen 13-jährigen Enkel Lucas McCalister, verkörpert von Patrick McDermott, vor dem Galgen rettet. Gemeinsam ergreifen die beiden die Flucht, verfolgt von einem unerbittlichen Kopfgeldjäger, wie Moviepilot berichtet. Diese neuen Einblicke wecken nicht nur Interesse an der packenden Handlung, sondern rufen zugleich die düsteren Umstände in Erinnerung. Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) wurde am 21. Oktober 2021 durch eine versehentlich abgefeuerte scharfe Patrone von Alecs Requisitenwaffe tödlich getroffen.

Nachdem die Dreharbeiten nach dem Unfall für über ein Jahr pausierten, wurden sie schließlich 2023 fertiggestellt. Regisseur Joel Souza (51), der bei dem Vorfall ebenfalls verletzt wurde, und das Produktionsteam widmeten den Film Halyna, deren Name in den Credits weiterhin als Kamerafrau aufgeführt wird. Durch eine Einigung mit Halynas Witwer Matthew Hutchins, der laut Daily Mail als ausführender Produzent fungiert, konnte die Produktion fortgesetzt werden. Alec selbst wurde von den Vorwürfen der fahrlässigen Tötung freigesprochen, während die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed für ihre Fahrlässigkeit verurteilt wurde. Die jüngst veröffentlichten Szenen aus dem Trailer zeigen eine Mischung aus düsterer Westernatmosphäre und intensiver Action, was die vielfältigen Reaktionen auf den Film weiter anheizt.

Alec Baldwin, der zugleich Hauptdarsteller, Produzent und Mitautor des Drehbuchs ist, sprach in früheren Interviews mehrfach über die traumatischen Auswirkungen des Unfalls. Halyna war eine angesehene Kamerafrau, und die Wertschätzung für ihr Schaffen bleibt ungebrochen – der Trailer zeigt somit auch ihre visuell beeindruckenden Arbeiten. Bianca Cline, die nach dem Unfall die Kameraführung übernahm, zollte Halyna laut People Magazine Respekt: "Ich bin beeindruckt, wie sehr die Menschen sie bewundern und wie talentiert sie war." Der Film, der am 1. Mai in den deutschen Kinos anläuft, wird seine Zuschauer vermutlich nicht nur in seinen Bann ziehen, sondern auch die Diskussionen über die Sicherheit an Filmsets weiter anregen.

Getty Images Alec Baldwin vor Gericht im Juli 2024

Splash News / ActionPress Alec Baldwin am Set von "Rust" im April 2023

