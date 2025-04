Hollywood-Rückzug: Val Kilmer wollte ein besserer Vater sein

Der kürzlich verstorbene Schauspieler Val Kilmer (✝65) machte sich durch Streifen wie Top Gun oder "Batman Forever" in Hollywood einen Namen. Vor rund drei Jahren ließ er seine Filmkarriere jedoch hinter sich – und das auch aus einem ganz bestimmten Grund. Er wollte mehr Zeit mit seiner Familie, insbesondere mit seinen Kindern Jack und Mercedes, verbringen. Das betonte er bereits 2012 in einem Interview mit Vanity Fair, als er verriet, "zehn wirklich großartigen Regisseuren" abgesagt zu haben, weil er seiner Familie "gegenüber verantwortlich" sein wollte. "Ich kann kein verantwortungsvoller Elternteil sein und nur drei oder vier Monate im Jahr da sein", verriet der "The Doors"-Star.

Der 65-Jährige liebte seinen Job – die Liebe zu seiner Familie war jedoch größer. Da er die Zeit mit seinen Kindern während seiner Karriere oft vermisste, versuchte er, diese in den letzten Jahren seines Lebens nachzuholen. "Ich werde von ihnen einfach wahnsinnig gut unterhalten. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass ich sie nie genug sehe, also bekomme ich nie genug von dieser tollen Unterhaltung, die alle anderen bekommen, aber sie sind wirklich, wirklich unterhaltsam", schwärmte Val 2020 gegenüber People.

Die Hollywood-Ikone legte aber bereits vor seinem endgültigen Karriereende eine Pause ein: Er erhielt 2014 die schreckliche Diagnose, an Kehlkopfkrebs zu leiden. Val unterzog sich daraufhin einer Strahlen- sowie Chemotherapie, und es musste ein Luftröhrenschnitt durchgeführt werden, bei dem ihm durch ein künstliches Loch im Hals das Atmen erleichtert wurde. Der Schauspieler überlebte seine Krebserkrankung, seine Stimme wurde durch die Behandlungen jedoch dauerhaft geschädigt. "Man muss sich entscheiden, ob man atmen oder essen will", erklärte er in seiner Dokumentation "Val". Er verstarb am 1. April an einer Lungenentzündung.

Getty Images Val Kilmers Kinder Mercedes und Jack

Getty Images Val Kilmer, Oktober 2019